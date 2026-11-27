Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El escenario político nacional se convulsiona nuevamente tras la divulgación de una segunda carta de Álvaro Leyva, exministro y excanciller, dirigida al presidente Gustavo Petro el 27 de noviembre. La misiva, cargada de afirmaciones contundentes, intensifica la disputa entre ambos y plantea graves señalamientos sobre el jefe de Estado, sumando así más tensión a una relación ya marcada por anteriores rupturas públicas.

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En este nuevo documento, Leyva retoma argumentos planteados en su carta previa y los fortalece al mencionar el testimonio de Angie Rodríguez, citado en el libro ‘Las mujeres de Petro’, escrito por el periodista Felipe Zuleta. De acuerdo con Leyva, Rodríguez habría afirmado: “Todo lo que usted denunció en esas cartas a mí me tocó vivirlo. Y mucho más”. Esta declaración da respaldo adicional a los señalamientos expuestos por el excanciller, aunque quedan en el terreno de acusaciones personales y no como hechos ratificados por instancias judiciales o institucionales. Las fuentes de esta información provienen tanto de las cartas de Leyva como del citado libro de Zuleta.

Uno de los aspectos más delicados de la misiva alude a presuntos comportamientos controversiales de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, así como menciones al supuesto consumo de sustancias psicoactivas y a posibles actos de corrupción atribuidos a miembros de su círculo cercano. Leyva fundamenta la relevancia pública de estos temas en el impacto que podrían tener sobre el interés general, justificando así que cuestiones de la vida privada del presidente adquieran resonancia colectiva cuando, a juicio del excanciller, pueden afectar el ejercicio de su cargo. Estos argumentos aparecen textualmente en la carta publicada por Leyva.

El intercambio subió de tono a raíz de las declaraciones de Petro durante un acto celebrado en Cali el 19 de noviembre, en el que, según la carta, el presidente habría cuestionado la legitimidad de Abelardo De La Espriella e instado a la población a movilizarse. Leyva interpretó ese discurso como un intento de Petro de proyectarse como un “líder revolucionario”, y en su carta escribió frases como: “¿Usted, el revolucionario reinventado, invitando a un golpe de Estado?” y “Bájese de esa nube, hombre”. Leyva incluso acusó a Petro de haberse “suicidado moralmente”, con expresiones como “¡Qué vagabundería!”, exponiendo la gravedad del distanciamiento entre ambos políticos.

Estas acusaciones han reavivado la controversia nacional, colocando nuevamente a Gustavo Petro en el centro de una intensa discusión pública y reflejando la profundidad del desencuentro entre dos figuras clave del escenario político.

¿Por qué Álvaro Leyva envió una segunda carta a Gustavo Petro?

Álvaro Leyva decidió enviar una segunda carta a Gustavo Petro para reiterar y ampliar los señalamientos que había presentado anteriormente, sumando el testimonio de Angie Rodríguez y citando información del libro ‘Las mujeres de Petro’ de Felipe Zuleta. Su objetivo fue evidenciar comportamientos y decisiones del presidente que, según él, comprometerían el interés general y la vida política nacional.

¿Qué impacto tienen las acusaciones de Leyva sobre Gustavo Petro en el escenario político?

Las acusaciones directas y el tono de la carta de Álvaro Leyva han aumentado la confrontación política, revitalizando la controversia alrededor del presidente Gustavo Petro. El hecho de que Leyva cite testimonios personales y exponga cuestionamientos sobre temas privados y decisiones públicas de Petro intensifica la atención mediática y el debate político en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.