La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción está relacionada con los supuestos pagos por 4.000 millones de pesos que habrían recibido los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, con recursos provenientes del contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados a La Guajira.

La Procuraduría les formuló dos cargos que calificó como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. La investigación busca establecer si los excongresistas recibieron el dinero a cambio de favorecer iniciativas del Gobierno en el Congreso.

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La decisión fue aprobada con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo. Con el cierre de la etapa de instrucción, el expediente pasará a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, que deberá determinar si existe responsabilidad disciplinaria.

GPS y conversaciones: las pruebas que valoró la Procuraduría

Uno de los elementos que habría tenido en cuenta el organismo de control para sustentar el llamado a juicio contra Iván Name son los informes de georreferenciación GPS de una camioneta oficial que haría parte del esquema de seguridad de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones.

El vehículo estuvo en zonas contiguas al edificio donde vivía Name, en el norte de Bogotá, durante octubre de 2023, cuando presuntamente se habría realizado la entrega de dinero.

La investigación también valoró los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, y Pedro José Castro, prestamista que habría facilitado los recursos.

En el caso de Andrés Calle, la Procuraduría revisó la extracción forense de conversaciones que López sostuvo con Pinilla. En esos chats, el entonces subdirector de la UNGRD habría recibido el contacto del expresidente de la Cámara y posteriormente intercambiado mensajes con él.

Uno de los textos que aparece en esa comunicación es una respuesta atribuida a Calle: “Veámonos en mi apto. Edificio K62 en la Castellana”.

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