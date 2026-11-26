Por: El Espectador

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La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes comenzó formalmente una investigación sobre la representante Luz Verónica Estrada, integrante del movimiento Pacto Histórico, con relación a la autenticidad de los títulos académicos que presentó para ejercer cargos públicos. De acuerdo con el documento suscrito por el congresista Mauricio Toro, de Alianza Verde, el proceso fue iniciado tras recibir el caso el pasado lunes y tiene como objetivo recolectar pruebas en las instituciones educativas relacionadas con el historial académico de Estrada.

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La representante, que ocupó un escaño por Antioquia gracias a la lista del Pacto Histórico, ya había tenido experiencia como funcionaria en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante el gobierno de Gustavo Petro. La acusación central que motiva la investigación es la presunta falsificación de los títulos, situación que ha generado inquietud sobre su historial académico y su legitimidad para desempeñar cargos públicos. Según el auto expedido este jueves, se solicitó a la Universidad Nacional de Colombia que certifique si Estrada fue estudiante regular, además de pedir información sobre la existencia de denuncias o procesos internos relacionados con la congresista. Igualmente, se requirió al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) que verifique la matrícula profesional reportada y que remita los documentos relacionados con el otorgamiento de esa credencial.

En paralelo a este proceso, Estrada fue suspendida provisionalmente de sus funciones por la mesa directiva de la Cámara, la cual acató la sanción dictada por la Procuraduría General. Según lo estipulado en la resolución 0919, Estrada no podrá participar durante tres meses en las actividades legislativas ni beneficiarse de los privilegios asociados al cargo. El objetivo de la suspensión es impedir que la congresista interfiera en la investigación utilizando su investidura, medida adoptada por el Ministerio Público bajo la dirección de Gregorio Eljach. La sanción no habilita al Pacto Histórico para designar remplazo en la curul, lo que constituye un vacío temporal en la representación.

Adicional a las acciones institucionales, el propio partido Pacto Histórico le ha pedido a Estrada que presente su renuncia y atienda los procesos internos que adelanta la colectividad. Mientras tanto, el caso permanece abierto a la espera de que las instituciones respondan a las solicitudes de información y de que se avance en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendieron a Luz Verónica Estrada de la Cámara de Representantes?

La representante Luz Verónica Estrada fue suspendida provisionalmente de la Cámara de Representantes por orden de la Procuraduría General, en medio de una investigación disciplinaria sobre presunta falsificación de títulos académicos presentados para ocupar cargos públicos. La decisión, detallada en la resolución 0919, busca evitar que Estrada interfiera en la investigación aprovechando su investidura.

¿Qué instituciones están verificando los títulos académicos de Luz Verónica Estrada?

La Universidad Nacional de Colombia y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) son las principales instituciones a las que la Comisión de Ética ha solicitado información sobre los estudios y la matrícula profesional presentada por Luz Verónica Estrada, en el proceso de verificación solicitado por el congresista Mauricio Toro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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