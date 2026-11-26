La investigación por los presuntos títulos falsos de la representante Luz Verónica Estrada comenzó en la Cámara. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes abrió una indagación contra la congresista del Pacto Histórico y ordenó recopilar documentos para comprobar la información académica y profesional que habría presentado.

Sigue a PULZO en Discover

El expediente quedó en manos del representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, quien emitió un auto este jueves. La decisión busca establecer si Estrada tuvo vínculos académicos con la Universidad Nacional y si los documentos de su matrícula profesional corresponden a registros válidos.

Una de las primeras entidades requeridas es la Universidad Nacional de Colombia. La institución deberá certificar si la representante tuvo matrícula vigente o historial académico y señalar si ha iniciado actuaciones por los hechos investigados.

También fue requerido el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia). La Comisión le pidió verificar si existe la matrícula profesional que habría presentado Estrada y remitir el expediente con los documentos aportados para obtenerla. Además, deberá informar si abrió algún trámite para cancelarla o revocarla.

Lee También

#Noticia | Mientras está en firme la suspensión de la representante Luz Verónica Estrada, la Comisión de Ética de la Cámara oficializó la apertura de la investigación y ordenó una serie de pruebas, entre estas, la solicitud de documentos a la Universidad Nacional. El caso lo tiene el representante Mauricio Toro. — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 26, 2026

El caso llegó a la Comisión después de que Toro recibiera la asignación este lunes. Antes se había mencionado la posibilidad de que esa instancia propusiera suspender temporalmente a la congresista. Sin embargo, la medida provino de la Procuraduría.

Este martes, la mesa directiva de la Cámara cumplió la orden del Ministerio Público y suspendió provisionalmente a Estrada hasta por tres meses. Durante ese periodo no podrá participar en debates ni votaciones y deberá entregar beneficios asociados a su cargo, incluido el esquema de seguridad. La medida busca evitar interferencias en la investigación disciplinaria.

La suspensión tampoco permite que el Pacto Histórico solicite un reemplazo para ocupar la curul. Además, la colectividad pidió a Estrada que renuncie para responder ante sus instancias internas. Mientras avanzan esos procesos, la Comisión recopilará las respuestas de la Universidad Nacional y el Copnia, claves para establecer si hay irregularidades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.