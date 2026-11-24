Pese a que había negado que un título de la Javeriana era suyo, la representante a la Cámara Claudia Teresa Romero Nader vuelve a quedar en la mira por una presunta falsificación.

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Esto, después de que la Universidad Católica de Colombia confirmara que la congresista presentó un título atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana como requisito para ingresar a una especialización en 2026.

La institución le pidió formalmente a la Javeriana establecer si el documento es auténtico y si efectivamente fue expedido a nombre de Romero. La solicitud fue reiterada mediante una carta dirigida a la Oficina de Admisiones y Registro Académico de esa universidad.

El documento habría sido presentado durante el proceso de admisión a la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, prevista para el segundo semestre de 2026. Ante esto, la Universidad Católica tomó la decisión de verificarlo después de conocer los cuestionamientos públicos sobre la formación académica de la congresista.

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#ATENCIÓN | La Universidad Católica confirmó que recibió un título profesional de la representante Claudia Romero Nader como requisito de admisión a una especialización. Se trata de un documento atribuido a la Universidad Javeriana, cuya autenticidad y titularidad solicitó verificar directamente con la institución. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

La representante del Pacto Histórico, por su parte, ha negado haber estudiado Administración de Empresas en la Javeriana. En sus redes sociales, Romero aseguró que el diploma que circula con su nombre es falso y que nunca ha afirmado tener ese título ni lo ha presentado en procesos de contratación.

Además, la congresista manifestó que acudió a la Fiscalía para denunciar la circulación del documento y pedir que se investigue quién está detrás de su divulgación. Según Romero, esa denuncia fue presentada más de 30 días antes de que hiciera público su pronunciamiento.

La Javeriana también respondió sobre el caso y confirmó que Romero no figura en sus registros académicos, ni estuvo inscrita como estudiante ni obtuvo el título de Administración de Empresas.

Ahora, la Universidad Católica esperará la certificación oficial para establecer posibles consecuencias académicas, administrativas o legales.

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