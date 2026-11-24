La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, integrante del Pacto Histórico, permanece ilocalizable y sin responder llamadas ni mensajes de los miembros de su propia bancada luego del escándalo desatado por los títulos académicos y certificados falsos incluidos en su hoja de vida. Según conoció Semana, la congresista tampoco volvió a presentarse en el Capitolio —donde las puertas de su oficina continuaron cerradas este lunes— ni acudió a la reunión de la colectividad realizada en su sede de Teusaquillo, en Bogotá, para revisar la coyuntura interna y preparar su congreso fundacional del próximo año, según informó Semana

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Hasta ahora, el único pronunciamiento público de Estrada sobre las presuntas irregularidades en su formación académica no incluyó el anuncio de dimisión que varios sectores internos le han exigido, pues se limitó a señalar que dejó el asunto en manos de su abogado, quien le recomendó guardar silencio. Durante el encuentro en Teusaquillo, los integrantes del partido admitieron desconocer su ubicación y optaron por remitir el expediente a la Comisión de Ética conformada por delegados de las distintas fuerzas del Pacto Histórico, instancia que puede suspenderle voz y voto en el Legislativo si la halla responsable.

Sin embargo, la principal preocupación dentro de la bancada gira alrededor de la posibilidad de perder de manera definitiva esa curul en la Cámara de Representantes mediante la figura de la silla vacía. Ese escenario se activaría si la Corte Suprema de Justicia —ante la cual ya cursan más de cinco denuncias contra Estrada— concluye que incurrió en delitos como falsedad en documento público al acreditar diplomas, certificaciones y tarjetas profesionales inexistentes para acceder a contratos y cargos estatales.

Para evitar que la colectividad se quede con un escaño menos, teniendo en cuenta que la congresista llegó al Congreso mediante lista cerrada, Estrada tendría que presentar su renuncia voluntaria antes de una eventual decisión judicial adversa. Mientras la Procuraduría ya dictó una suspensión en su contra, la definición penal de fondo queda en manos del alto tribunal, en medio de la incertidumbre por el paradero de la legisladora.

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