Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un apagón masivo sorprendió este martes 24 de noviembre a habitantes de varios departamentos del sur del país, al dejar sin energía a Nariño, Putumayo, Caquetá y algunas zonas del Huila a partir de las 6:30 de la tarde. De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación de Nariño, la causa inicial del corte de energía fue una falla simultánea en los dos circuitos de interconexión de 230 kV (kilovoltios) que enlazan las subestaciones San Bernardino, ubicada en Cauca, y Jamondino, en Pasto. Esta situación generó preocupación tanto en la población como entre las autoridades, quienes actuaron con rapidez para investigar las causas de la emergencia y coordinar el restablecimiento del servicio.

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Las Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), empresa responsable de la distribución de energía en la región, informó que los equipos de trabajo iniciaron las labores de reconexión poco después de que se registrara el apagón. Según indicó la entidad, el proceso de recuperación del servicio fue paulatino, y para las 7:40 de la noche, el gobernador Luis Alfonso Escobar confirmó que en algunas zonas de Pasto ya se había restablecido parcialmente la electricidad.

La magnitud del corte llevó a que las autoridades consideraran diferentes hipótesis sobre el motivo del fallo, incluyendo la posibilidad de un acto relacionado con el orden público, dada la coyuntura de seguridad en la región. Aunque Cedenar señaló que, hasta el momento, no existían evidencias de un atentado contra la infraestructura eléctrica, el Ejército Nacional tomó la iniciativa de realizar verificaciones para esclarecer el origen del incidente y descartar cualquier ataque dirigido a las instalaciones mencionadas.

De acuerdo con lo expuesto por la Gobernación de Nariño y Cedenar, las autoridades continúan adelantando investigaciones para determinar con certeza las causas del apagón y prevenir situaciones similares en el futuro. Aunque la normalidad empezó a restablecerse durante la noche, la emergencia deja en evidencia los riesgos persistentes en los sistemas de interconexión eléctrica de la región y la necesidad de responder de manera articulada frente a hechos que afectan a miles de usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se produjo el apagón masivo en Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila?

De acuerdo con la Gobernación de Nariño y las Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), el corte eléctrico ocurrió debido a una falla simultánea en dos circuitos de interconexión de 230 kV entre las subestaciones San Bernardino y Jamondino. Las autoridades investigan si el motivo fue técnico o si existió algún hecho relacionado con el orden público.

¿El Ejército Nacional confirmó un atentado contra la infraestructura eléctrica?

Hasta el momento, Cedenar ha asegurado que no existen indicios de un atentado, aunque el Ejército Nacional mantiene las investigaciones abiertas para descartar cualquier ataque. La verificación continúa para establecer la causa exacta del apagón y brindar tranquilidad a la población afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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