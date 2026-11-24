Por: El Espectador

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"Reconciliarnos no es pensar igual, es aprender a no matarnos". Con esta reflexión se dio inicio a la conmemoración de los diez años de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, un hecho que marcó un antes y un después en la historia reciente de Colombia. De acuerdo con la información del evento, ese día, hace una década, cerca de 13.000 personas decidieron dejar las armas y apostaron por la reintegración a la vida civil, iniciando así un proceso que ha transformado la realidad social y política del país.

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El acto, organizado por la fundación Compaz con el acompañamiento del Consejo de Redacción, evidenció la vigencia del acuerdo en el presente. Según compartió una vocera de Compaz, al recordar que ese mismo día hubo un carro bomba en una ciudad capital, dejó claro que, a pesar de los logros, los desafíos persisten y es necesario analizar en profundidad lo sucedido en estos diez años.

Durante la jornada se presentó la investigación periodística “La Paz a Medio Camino”, elaborada por Consejo de Redacción. El reportaje multimedia examina a detalle los seis puntos del acuerdo de La Habana e indaga en los compromisos que aún no se han cumplido totalmente, así como en la resistencia de las comunidades que luchan por mantener la paz en las regiones afectadas por el conflicto, de acuerdo con dicha organización.

Gloria Castrillón, representante de Consejo de Redacción, resaltó el papel fundamental de las mujeres en la implementación del acuerdo y en la construcción de alternativas pacíficas en los territorios. Esta visión pone de relieve cómo segmentos tradicionalmente marginados han jugado un papel central en la reconstrucción social de Colombia.

El expresidente Juan Manuel Santos y su familia estuvieron presentes. Santos, encargado de cerrar la primera parte con la grabación del último episodio del podcast “La historia no contada del proceso de paz”, afirmó que “todo el mundo tiene una visión diferente sobre la paz”, y consideró que el acuerdo significó el fin de un ciclo histórico de guerras por el poder en Colombia.

Santos destacó, además, que de los 13.000 firmantes, más de 11.000 siguen comprometidos con el proceso, lo que representa una cifra destacada en el contexto internacional, ya que el 50 % de los pactos de paz en el mundo fracasan antes de cinco años. No obstante, reconoció que aún falta un camino largo por recorrer, sobre todo en la reparación a las víctimas, la búsqueda de la verdad plena y el logro de justicia. Según Santos, la construcción de paz requiere el compromiso de las nuevas generaciones y será un esfuerzo que perdurará décadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos excombatientes de las Farc siguen acogidos al acuerdo de paz según el expresidente Santos?

De acuerdo con las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos durante el evento de conmemoración, de los 13.000 firmantes que dejaron las armas, actualmente 11.031 permanecen acogidos al acuerdo de paz. Santos resaltó que esta cifra representa una tasa de cumplimiento destacable, especialmente considerando que, internacionalmente, cerca del 50 % de los acuerdos de paz fracasan en los primeros cinco años.

¿Qué papel han desempeñado las mujeres en la implementación del acuerdo de paz en Colombia?

Según la investigación periodística “La Paz a Medio Camino” presentada por Consejo de Redacción, las mujeres han tenido un papel protagonista en la implementación del acuerdo de paz y en la construcción de paz en Colombia. Gloria Castrillón subrayó que muchas mujeres han asumido el liderazgo en la búsqueda de la reconciliación y la reconstrucción de los territorios más afectados por el conflicto armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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