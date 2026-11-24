Por: El Espectador

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Colombia ha sumado una nueva expresión religiosa reconocida oficialmente: el Ministerio Rastafari, una comunidad que basa sus rituales en el uso espiritual del cannabis, conocido por ellos como Ganjah. Según reportaron Cambio y El Espectador, este reconocimiento surge luego de una histórica decisión de la Corte Constitucional, que ordenó al Ministerio del Interior otorgar la personería jurídica a dicha comunidad. El fallo cierra una disputa judicial centrada en el derecho a la libertad de cultos, especialmente por el empleo de cannabis en rituales.

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El caso tuvo origen en una acción de tutela presentada por el Ministerio Rastafari, motivada por la negativa del Ministerio del Interior de reconocerlo como entidad religiosa debido al uso ritual del cannabis en sus ceremonias. Dicha negativa consideraba esta práctica incompatible con la protección de la salud pública. Sin embargo, la Corte determinó que esta restricción era injustificada y constituía una vulneración del derecho fundamental a la libertad de cultos, principio protegido por la Constitución. Según el tribunal, el Ministerio del Interior impuso una restricción desproporcionada frente a una práctica que es central dentro de la doctrina rastafari, una corriente religiosa proveniente de Jamaica.

El fallo de la Corte Constitucional precisa que las libertades espirituales, como la libertad de cultos, requieren ser examinadas bajo un criterio de proporcionalidad. En este sentido, tras evaluar el uso sacramental de la Ganjah y la normatividad colombiana sobre el cannabis, se concluyó que la práctica rastafari se enmarca dentro de conductas permitidas por la ley: autocultivo para consumo propio, consumo compartido sin fines de lucro y práctica exclusiva entre adultos. El tribunal subrayó que el cannabis utilizado en estos rituales proviene de ofrendas, no tiene un fin comercial y su uso es únicamente meditativo y espiritual.

Por este motivo, la Corte no solo ordenó otorgar la personería jurídica especial y la inscripción en el Registro Público de Entidades Religiosas al Ministerio Rastafari, sino que también instó al Congreso a legislar sobre el uso ritual del cannabis en contextos religiosos. Al mismo tiempo, la congregación deberá implementar medidas de control sanitario y protección de menores durante sus ceremonias. La sentencia destaca la importancia de que el proceder estatal en temas de fe garantice alternativas menos lesivas a derechos fundamentales e invite el diseño de protocolos internos ajustados a la ley, mientras avanza la regulación legislativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Constitucional de Colombia ordenó reconocer al Ministerio Rastafari como entidad religiosa?

La Corte Constitucional de Colombia consideró que la negativa del Ministerio del Interior a reconocer al Ministerio Rastafari como entidad religiosa, por su uso ritual del cannabis, vulneró el derecho fundamental a la libertad de cultos. Según El Espectador, el tribunal determinó que la restricción impuesta era desproporcionada en comparación con la importancia del sacramento de la Ganjah para el rastafarismo, además de que existen prácticas y normas colombianas que permiten el autocultivo y consumo compartido en contextos espirituales y sin fines de lucro.

¿Cuál es el uso ritual del cannabis en el rastafarismo y cómo lo regula la ley colombiana?

En el rastafarismo, el cannabis, denominado Ganjah, es empleado como un sacramento central durante los rituales y ceremonias religiosas, con fines exclusivamente espirituales y meditativos. De acuerdo con la información suministrada por la Corte Constitucional y citada por El Espectador, el uso se da bajo normas legales permitidas en Colombia, como el autocultivo para consumo propio, el consumo compartido sin ánimo de lucro y exclusivamente entre adultos, siempre garantizando el control sanitario y la protección de menores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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