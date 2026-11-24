La incertidumbre se mantiene entre los familiares de las personas que continúan secuestradas en un almacén Éxito de Cartagena. Mientras las autoridades buscan una salida que permita ponerlas a salvo, sus allegados esperan noticias y piden que los responsables permitan su liberación sin que nadie resulte herido.

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(Vea también: Toma de rehenes en Éxito de Cartagena: dos negociadores ya estarían frente a los captores)

Uno de los testimonios conocidos durante la jornada fue el de Isabel Vázquez, esposa de José David Fonseca Franco, trabajador del establecimiento. El hombre, de 37 años, se encontraba cumpliendo sus labores como supervisor de bodega cuando comenzó la emergencia. Su turno debía terminar a la 1:30 de la tarde, pero la situación le impidió regresar a casa.

En diálogo con Blu Radio, Isabel contó que su esposo tiene dos hijos pequeños, una niña de seis años y un niño de cuatro, que lo esperan. La mujer expresó su preocupación por no saber en qué condiciones se encuentra y pidió que pueda regresar con su familia.

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La angustia también se extiende a los allegados de otros trabajadores y clientes que quedaron dentro del supermercado. Algunos llegaron hasta las inmediaciones del establecimiento al reconocer a sus seres queridos en imágenes difundidas durante la toma o después de enterarse de que estaban en el lugar.

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Autoridades piden que los responsables se entreguen

En medio de la tensión que se vive en los alrededores del Éxito de La Castellana, uniformados de la Fuerza Pública utilizan megáfonos para pedirles a los hombres que mantienen retenidas a varias personas que las dejen salir y se entreguen a las autoridades.

La información fue conocida por Blu Radio, emisora que también recogió los testimonios de familiares de quienes todavía permanecen dentro del establecimiento. Sus allegados siguen a la espera de noticias y han expresado la angustia que enfrentan al no saber cuándo podrán reencontrarse con sus seres queridos.

Toma de rehenes en Cartagena: autoridades piden a los delincuentes que se entreguen #HoyEnBlu https://t.co/0hOsKIsQPu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

El llamado de los uniformados busca que los responsables permitan la liberación de los rehenes y que la situación termine sin que las personas retenidas resulten heridas. Mientras tanto, el dispositivo de seguridad continúa en los alrededores del supermercado y las autoridades mantienen las gestiones para conseguir que todos puedan salir.

Nuevos movimientos afuera del Éxito en Cartagena

A la espera de una posible liberación, ambulancias y organismos de socorro comenzaron a movilizarse hacia los alrededores del almacén Éxito, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia.

El despliegue busca acompañar la eventual salida de los 20 rehenes que, después de más de 12 horas de permanecer dentro del establecimiento, todavía esperan recuperar su libertad.

Además, de acuerdo con Caracol Radio, hacia las 10:30 de la noche se presentó un sobrevuelo de helicóptero de la Policía a muy baja altura, lo que llamó la atención de las personas que esperan la liberación de sus familiares.

A esta hora empieza el movimiento de ambulancias y organismos de socorro en inmediaciones del almacén Éxito Cartagena, en la Avenida Pedro de Heredia, para acompañar la posible liberación de los 20 rehenes que permanecen retenidos al interior del establecimiento comercial desde hace más de 12 horas. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

¿Cuántas personas siguen secuestradas en el Éxito de Cartagena?

La toma del almacén Éxito de La Castellana comenzó con 30 personas retenidas por los hombres armados, según el balance que entregó el presidente Abelardo de la Espriella. Durante el operativo, varios de ellos recuperaron su libertad, pero la emergencia todavía mantiene a decenas de familias a la espera de noticias.

Blu Radio informó que nueve personas habían sido liberadas y que 21 trabajadores y clientes continuaban retenidos dentro del establecimiento. La emisora precisó que entre las personas que seguían en poder de los delincuentes había empleados del supermercado y compradores que se encontraban allí cuando comenzó el asalto.

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