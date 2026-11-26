Poco a poco se van conociendo más detalles de la toma del Éxito en Cartagena, en la que hombres fuertemente armados retuvieron durante casi un día a clientes y personal del supermercado. Recientemente, se conoció un video que mostró el infierno que vivieron las personas secuestradas en el almacén.

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La grabación de 53 segundos y tomada por cámaras de seguridad del lugar muestra lo que sería una de las bodegas en el Éxito del centro comercial Paseo de la Castellana. Allí, los secuestradores, vestidos con cascos, rostros cubiertos, y uniformes azules, merodean algunas pilas de los productos, mientras tienen armas de fuego en sus manos.

El video también muestra a los secuestradores usar a algunos empleados como rehenes, a quienes hacen arrodillar y poner las manos en sus cabezas, mientras sus cómplices mantienen guardias.

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#Cartagena | Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del éxito en Cartagena muestran detalles de lo ocurrido durante la retención de trabajadores el pasado martes 24 de noviembre. Las grabaciones permitirían reconstruir momentos de la toma de rehenes que terminó con un… pic.twitter.com/kWzrv5pDgs — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 26, 2026

El secuestro masivo en el Éxito de La Castellana ocurrió pasadas las ocho de la mañana del pasado martes 24 de noviembre. Inicialmente, los criminales tenían como objetivo asaltar un camión de valores, pero por el atraco frustrado se tomaron el supermercado, sometiendo cerca de 30 personas.

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Con el paso de las horas, fueron liberando a algunos de los rehenes, mientras las autoridades intentaban negociar con los delincuentes para que salieran sanos y salvos los civiles. El sector fue cerrado mientras la fuerza pública adelantaba los operativos de rescate.

La liberación total se dio sobre la madrugada del miércoles 25 de noviembre, luego de un despliegue de fuerzas especiales, el cual permitió la detención de los implicados en el crimen. Varios tenían un prontuario por robos cometidos en ocasiones anteriores.

El incidente dejó un hombre abatido que, según la versión oficial, sería uno de los secuestradores. Sin embargo, la esposa del fallecido insiste en que su pareja era inocente.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.