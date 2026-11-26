La toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, dejó detalles insólitos sobre el comportamiento de los delincuentes durante las cerca de 18 horas que permanecieron dentro del establecimiento. Mientras más de 80 personas estaban retenidas, los responsables del frustrado robo consumieron alimentos, se cambiaron de ropa y destaparon varias botellas de licor de alto costo. Entre las bebidas que escogieron estaba el whisky Johnnie Walker Blue Label, cuya botella de 750 mililitros cuesta más de un millón de pesos.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, contó en Blu Radio que los hombres aprovecharon el inventario del supermercado para consumir productos de alto valor. Según su relato, también comieron varios pollos de Frisby, utilizaron prendas de los estantes y pusieron música a alto volumen en los parlantes del establecimiento. “Terminó siendo un poquito chistoso el hecho de que se comieran todos los pollos Frisby, que se tomaran todos los licores de más alto valor, que se cambiaran de ropa algunos… Tomaron mucho Macallan y Sello Azul”, manifestó.

(Vea también: Asaltantes del Éxito armaron fiesta durante secuestro: tomaron whisky y hasta comieron pollo)

Uno de los rehenes, Daniel Díaz, también entregó detalles sobre el consumo de las bebidas. En conversación con Blu Radio, explicó que los delincuentes les ofrecieron a las personas retenidas tomar lo que quisieran, pues, según les decían, el problema no era con ellas, sino con el almacén. Sin embargo, los asaltantes sí tenían claro qué productos querían llevarse y le preguntaron a un trabajador dónde estaban las botellas de Johnnie Walker Blue Label.

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“Le preguntaban a él que dónde estaba el Johnnie Walker Sello Azul y lo mandan a buscar, sacan cinco botellas de ese licor y las cinco se las toman”, relató Díaz sobre lo que ocurrió durante el cautiverio. De acuerdo con su testimonio, los hombres consumieron cinco botellas de esta referencia mientras permanecían dentro del supermercado.

¿Cuánto cuesta una botella de Johnnie Walker Blue Label?

La botella de Johnnie Walker Blue Label tiene un valor de 1’148.000 pesos en la página del Éxito y las cinco botellas que consumieron los asaltantes representarían un valor de 5.740.000 pesos. Es decir, solo en ese whisky habrían gastado el equivalente a casi seis millones de pesos del inventario del supermercado. La cifra no incluye las otras bebidas de alta gama que mencionó el alcalde, como el Macallan, ni los alimentos y prendas que también utilizaron durante la retención.

El episodio hizo parte de los detalles que se conocieron después del operativo de rescate, que terminó con la captura de varios implicados y un hombre muerto. Aunque inicialmente la situación generó preocupación por la presencia de hombres armados y con chalecos antibalas, las autoridades señalaron que los elementos utilizados para intimidar a las víctimas eran armas traumáticas. La particular forma en que los delincuentes aprovecharon el inventario del Éxito quedó entre los aspectos más llamativos de una toma de rehenes que se extendió durante más de 17 horas.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.