Por: VALORA ANALITIK

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Aunque el dólar en Colombia experimentará presiones alcistas en los próximos días y semanas que podrían llevarlo a precios de $3.700 – $3.800, la tendencia de mediano y largo plazo apunta a una apreciación del peso colombiano que retornaría la divisa hacia los $3.000 – $3.200.

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Así lo reveló Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria durante su presentación en el Foro Perspectivas Colombia 2027 organizado por Valora Analitik en Barranquilla.

El analista parte de la premisa de que el reciente repunte del dólar, que cerró ayer por encima de $3.600, no obedece a un fenómeno aislado de Colombia, sino a un choque macroeconómico global.

(Vea también: Dólar vuelve a superar los $ 3.500 en Colombia y enciende alertas: podría llegar a $ 3.540)

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Campos aseguró que el factor determinante en los mercados internacionales ha sido la duplicación en los precios del petróleo, un evento altamente disruptivo que ocurre cada 5 o 10 años y actúa como el verdadero juez de los mercados globales. Este fenómeno por sí solo elevó la inflación en Estados Unidos al 4 %, obligando a la Reserva Federal a retomar la subida de sus tasas de interés.

También explicó que el aumento de tasas y del dólar ha generado turbulencia mundial, con impactos en las inversiones de inteligencia artificiales y metales, pero aclaró que este apetito por la divisa estadounidense es de carácter estrictamente temporal.

Según sus cálculos, para que el dólar mantuviera una tendencia alcista permanente impulsada por EE. UU., el petróleo tendría que seguir duplicando su valor de manera continua hasta alcanzar los US$150 o US$300 por barril, un escenario de muy baja probabilidad.

Por el contrario, si el crudo se estabiliza entre los US$80 y US$$90 por barril, la inflación estadounidense se desplomaría hacia el 1 % o 2 % en el segundo trimestre, lo que obligará a la FED a congelar el ajuste de tasas y desatará un debilitamiento generalizado del dólar en el mundo, de acuerdo con los escenarios previstos.

¿De qué depende realmente el dólar?

Campos desmitificó el impacto de las variables internas en el precio del dólar e insistió en que el precio de la divisa estadounidense se determina en los mercados internacionales.

A través de un análisis comparativo de 20 años entre el peso colombiano (USD/COP), el real brasileño (USD/BRL) y la corona noruega (USD/NOK), Alianza Valores y Fiduciaria evidenció que la tasa de cambio en Colombia sigue una trayectoria prácticamente idéntica a la del bloque de países exportadores de petróleo.

De hecho, el directivo aseguró que las variables puramente locales —tales como las tasas del Banco de la República, las remesas, el narcotráfico o las monetizaciones— no explican variaciones superiores a $100 o $200 en la tasa de cambio e indicó que un país únicamente se desvía de la tendencia global cuando sufre una ruptura institucional, ataca la autonomía de su banco central o abandona de forma absoluta la regla y la disciplina fiscal.

Por ello, pese a la dominancia del entorno internacional, Colombia ha registrado dos desviaciones locales de gran magnitud en los últimos años, explicadas directamente por la incertidumbre o confianza política.

Por un lado, tras la elección de Gustavo Petro como presidente en 2022, la especulación en torno a propuestas económicas heterodoxas elevó la divisa a un máximo histórico de $5.000, nivel que posteriormente se ajustó hacia los $3.800 al comprobarse la fortaleza de los contrapesos institucionales.

Cuatro años más tarde, tras la victoria electoral de Abelardo de la Espriella, la expectativa de un viraje rotundo hacia la ortodoxia económica generó una inyección de confianza que redujo el dólar desde los $3.800 hasta un piso de $3.000 a $3.200.

(Lea también: Dólar en Colombia sigue bajo presión: analistas advierten niveles que podría alcanzar)

Actualmente, el peso colombiano cotiza en torno a los $3.500, disfrutando de una prima de confianza respecto a sus pares regionales. Y volviendo a la comparación con otras divisas del mundo, si Colombia se comportara exactamente como Brasil, el dólar se situaría en $4.300; si cotizara a la par con Noruega, estaría en $3.800.

El veredicto de la reforma tributaria

El verdadero catalizador para definir el rumbo de la divisa en los próximos meses será el trámite de la reforma tributaria (ley de rescate económico) en el Congreso, de acuerdo con Felipe Campos.

Sus proyecciones anticipan que, si se aprueba al menos el 70 % del proyecto de ley, el mercado absorberá la señal de responsabilidad fiscal, lo que presionará el dólar hacia un techo de $3.700 a $3.800 en el corto plazo, para luego retomar una senda descendente que lo ubicará nuevamente entre los $3.000 y $3.200 el próximo año.

Si, por el contrario, el proyecto de ley no supera su fase en el Legislativo, la pérdida de confianza fiscal desataría una fuerte devaluación del peso, llevando el dólar a buscar niveles de $4.300, $4.500 o incluso $5.500, replicando el severo deterioro de la economía brasileña.

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