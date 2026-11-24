Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es uno de los indicadores más relevantes para la economía colombiana, pues permite establecer el valor de la moneda local frente a monedas extranjeras. En el caso de Colombia, la referencia principal es el dólar estadounidense, ya que esta divisa se emplea en la mayoría de las operaciones comerciales, inversiones y financiamiento internacional, según lo reportado en el artículo de Noticiero 90 Minutos. Este indicador muestra cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir un solo dólar, traduciendo de forma clara la relación entre ambas monedas y determinando el poder adquisitivo de la economía nacional en contextos internacionales.

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Las variaciones en la tasa de cambio tienen efectos inmediatos y directos en la economía. Dos fenómenos centrales se derivan de estos cambios: la depreciación y la apreciación. Cuando aumenta la tasa de cambio nominal, ocurre una depreciación del peso colombiano, lo que significa que la moneda nacional pierde valor frente al dólar y, en consecuencia, los agentes económicos necesitan entregar más pesos para obtener la misma cantidad de la divisa extranjera. Este escenario encarece las importaciones, ya que los productos y servicios del exterior se vuelven más costosos al ser pagados con una moneda menos valorada.

En contraste, si la tasa de cambio disminuye, se presenta una apreciación del peso colombiano. Este hecho representa el fortalecimiento de la moneda local, porque se requiere una menor cantidad de pesos para comprar un dólar, lo que abarata la adquisición de productos y servicios extranjeros. Sin embargo, ello puede afectar la competitividad de los exportadores colombianos, ya que sus bienes se encarecen para los compradores internacionales.

En Colombia, la medición oficial de estos cambios se da a través de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Este indicador corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de todas las operaciones de compra y venta de dólares frente a la moneda local. Participan en este mercado diversas entidades autorizadas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, siguiendo criterios de vigilancia. Es importante señalar que para registrar estas operaciones en la TRM, el intercambio de ambas monedas debe efectuarse el mismo día de la negociación. El artículo precisa que actualmente la tasa representativa es de 3.505,92 pesos colombianos por un dólar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene la tasa de cambio nominal en la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal afecta de manera directa la economía colombiana porque define el valor del peso frente al dólar, haciendo que los productos importados sean más caros cuando la moneda local se deprecia y más baratos cuando se aprecia. Estas variaciones influyen en los precios internos, la competitividad de las exportaciones y el costo de vida de la población.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la TRM en Colombia se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses efectuadas por entidades vigiladas, siempre que la liquidación de ambas monedas se pacte para el mismo día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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