Por: VALORA ANALITIK

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La definición del salario mínimo afecta de manera sustancial los intereses de los pensionados en Colombia, pues el aumento de la mesada de una masa importante de trabajadores se calcula con base en lo que se defina en la mesa de concertación de políticas salariales.

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De acuerdo con los empresarios y el propio Gobierno, además de analistas locales, el aumento debería fijarse con base en dos variables fundamentales: la inflación y el dato de productividad laboral.

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Con esto como base y según datos oficiales, casi 1,4 millones de pensionados en Colombia verán el ajuste conforme a lo que se defina en la concertación o mediante el decreto que expida el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Tomando como referencia la inflación y la productividad laboral, el ajuste podría rondar el 9 %, con lo que las mesadas de estos jubilados subirían cerca de $158.000 y el pago mensual superaría levemente los $1.900.000.

Asimismo, a los pensionados que devengan más del salario mínimo, el pago solo se les ajusta con base en la inflación del año pasado que, en este caso, se proyecta en 7 %.

De acuerdo con la norma, a todos los jubilados se les sigue descontando el aporte a salud, mientras que a las mesadas más altas se les debe descontar el porcentaje correspondiente destinado al fondo de solidaridad.

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En caso de que la mesa de concertación no logre un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo, con el acompañamiento de representantes de los pensionados en Colombia, la decisión deberá tomarla el gobierno De la Espriella mediante decreto.

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