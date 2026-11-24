Por: CENET

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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) hizo una advertencia crucial respecto al proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado ante el Congreso bajo el número 477 de 2026 Cámara. Según lo documentado en su Pronunciamiento 20, divulgado el 23 de noviembre, el CARF estima que esta iniciativa por sí sola no sería suficiente para estabilizar la deuda pública de Colombia. Por eso, recomendó que el Gobierno nacional adopte otros mecanismos de ajuste fiscal para enfrentar la compleja situación financiera que atraviesa el país. En el informe, el organismo presentó sus estimaciones y comparó sus resultados frente a las proyecciones hechas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

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De acuerdo con el CARF, incluso si se aprueban todas las medidas del proyecto de ley, la deuda pública sería solo 13,2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) menor en 2030 respecto a un escenario en el que no se hiciera ningún ajuste. Sin embargo, esta reducción tampoco detendría el crecimiento del endeudamiento, que seguiría aumentando como porcentaje de la economía, aunque a un ritmo menor. El informe señala: “La situación de las finanzas públicas es grave”. Según los cálculos del Comité, si no se toman decisiones adicionales, los ingresos del Gobierno Nacional Central se mantendrían cerca del 15,6% del PIB entre 2027 y 2030 y el gasto primario aumentaría del 20% al 20,8% del PIB en ese mismo periodo.

Este comportamiento originaría un déficit primario creciente: del 3,9% en 2026 al 4,5% en 2027 y 4,9% del PIB en 2030. Como consecuencia de estos déficits y del costo de intereses, la deuda aumentaría en promedio 7,8 puntos porcentuales del PIB por año. Además, el CARF advierte que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría alcanzar el 75,1% del PIB en 2028, superando el límite de la regla fiscal, y llegar hasta el 91,2% en 2030 si no se introducen nuevos ajustes.

El CARF identificó diferencias importantes respecto a la visión del Ministerio de Hacienda, que proyecta una reducción de la deuda de 19,5 puntos del PIB, mientras que el Comité calcula solo 13,2 puntos de reducción. Esta brecha ocurre porque Hacienda suma otras medidas aún sin definir y plantea un mayor impulso en el crecimiento económico. Por su parte, el CARF analiza únicamente las disposiciones contempladas en el actual proyecto de ley y se muestra más cauto frente al impacto real sobre el crecimiento del PIB.

Dentro del articulado, uno de los cambios centrales incluye la modificación en el impuesto al valor agregado (IVA): eliminación de la tarifa del 5% para migrar bienes y servicios gravados al 19%, incluyendo medidas de compensación como EfectIVA, que busca devolver el impuesto a cerca de 35 millones de personas. Se suman ajustes en el impuesto de renta para empresas y sectores específicos, así como medidas para la financiación de la salud y la reducción del gasto.

El Comité advirtió que, aunque parte de las medidas puedan compensar la caída de ingresos por otras modificaciones, no garantizan la sostenibilidad fiscal y serán necesarios ajustes adicionales. Todo dependerá de las decisiones que finalmente sean aprobadas durante el debate legislativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tendría la Ley de Rescate Económico sobre la deuda pública de Colombia?

Según las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la Ley de Rescate Económico, aun aprobando todas sus disposiciones, llevaría a una deuda pública 13,2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) menor en 2030 en comparación con un escenario sin ajuste. Sin embargo, el endeudamiento continuaría creciendo como proporción de la economía, solo que a un ritmo más bajo que si no se adopta ninguna medida, de acuerdo con el Pronunciamiento 20 del CARF.

¿En qué consiste EfectIVA y cómo funcionaría la devolución del IVA?

EfectIVA es un esquema de devolución del impuesto al valor agregado (IVA) contemplado en el proyecto de Ley de Rescate Económico. Según lo presentado, busca beneficiar a 35 millones de personas, equivalentes al 68% de la población, mediante porcentajes diferenciados de devolución según el nivel de ingresos y un límite mensual fijado por persona. El mecanismo estaría condicionado a la facturación electrónica y busca compensar el aumento del gravamen en bienes y servicios hoy sujetos a menor tarifa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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