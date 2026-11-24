Por: CENET

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Colombia consolidó su liderazgo en el sector aéreo internacional durante la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, organizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal. De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, el país logró importantes avances al concretar siete instrumentos de cooperación con naciones de América, Europa y Asia, abarcando temas estratégicos como sostenibilidad, seguridad operacional, ciberseguridad y formación de talento en el ámbito aeronáutico.

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Uno de los resultados más relevantes comunicados por la Aeronáutica Civil fue la selección de Colombia por parte del Gobierno de los Países Bajos para participar en el programa ACT-SAF, liderado por la OACI. A través de esta iniciativa, se financiará un estudio que buscará determinar la viabilidad de producir combustible sostenible de aviación (SAF, por su sigla en inglés) en el Valle del Cauca, utilizando caña de azúcar como materia prima principal. El informe técnico analizará elementos fundamentales, tales como la estructura de costos, los requerimientos tecnológicos y las condiciones necesarias para instalar una planta productora en la región. La incorporación de materias primas nacionales, como la caña de azúcar y la palma de aceite, representa una oportunidad para expandir las opciones tecnológicas y mitigar riesgos en el suministro de este tipo de combustibles, según resaltó la autoridad aeronáutica.

En el marco de la conferencia, Colombia también firmó cartas de intención con Argentina y El Salvador para impulsar el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación, y alcanzó un acuerdo con Brasil tanto en materia de sostenibilidad como de seguridad operacional, lo que facilitará la vigilancia conjunta de aeronaves entre ambos países. Además, se acordó una cooperación regional en ciberseguridad, la suscripción de un convenio técnico con Francia y un memorando de entendimiento con Singapur para fortalecer la formación de talento a través del Centro de Estudios Aeronáuticos y la Academia de Aviación de Singapur.

Otro aspecto destacable fue la adhesión de Colombia a una declaración internacional promoviendo la conectividad aérea, la modernización de infraestructura aeroportuaria y la participación del sector privado. Los representantes también consensuaron avanzar en procesos de armonización regulatoria para actividades emergentes como los aerotaxis, el uso de inteligencia artificial y la expansión de servicios digitales en la aviación. Finalmente, la OACI anunció la expansión de su Consejo, en el que Colombia participará en la elaboración de recomendaciones que podrían transformarse en políticas globales para el sector. Para 2027 se prevé el desarrollo del estudio de viabilidad sobre SAF y la ejecución de los acuerdos logrados durante la conferencia, en coordinación con los países aliados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los acuerdos internacionales que Colombia firmó en la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo?

Según la Aeronáutica Civil, Colombia firmó siete instrumentos de cooperación con países de América, Europa y Asia, que incluyen acuerdos para impulsar el combustible sostenible de aviación, la seguridad operacional y la ciberseguridad en la industria aeronáutica. Entre ellos destacan instrumentos con Argentina, El Salvador, Brasil, Francia y Singapur, además de la participación en el programa ACT-SAF de la OACI.

¿Qué es el combustible sostenible de aviación (SAF) y cómo se planea producirlo en Colombia?

El combustible sostenible de aviación, conocido como SAF, es una alternativa a los combustibles convencionales para aviones que busca reducir el impacto ambiental. En el caso de Colombia, la iniciativa respaldada por la OACI y el Gobierno de los Países Bajos plantea evaluar la factibilidad de producir SAF a partir de caña de azúcar en el Valle del Cauca, considerando aspectos tecnológicos, de costos y condiciones de producción en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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