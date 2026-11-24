El costo de contratar a un trabajador en Colombia durante 2027 podría ubicarse entre $3,06 millones y $3,96 millones mensuales, dependiendo del incremento que se defina para el salario mínimo.

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Así lo proyecta un análisis de La República, que contempla dos escenarios de aumento: 7% y 38,5%, propuestas que están sobre la mesa de discusión entre empresarios y centrales obreras.

Con un incremento del 7%, el salario mínimo llegaría a $1.873.468 y el costo total para las empresas sería de $3.064.826 por empleado al mes. Este valor incluye el auxilio de transporte, aportes a salud y pensión, riesgos laborales, primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y parafiscales.

En el escenario de un aumento del 38,5%, el mínimo alcanzaría los $2.425.003 y contratar a un trabajador costaría más de $3,96 millones mensuales. En este caso, los aportes empresariales a salud y pensión también aumentarían considerablemente.

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El cálculo evidencia que el impacto del incremento salarial no se limita al sueldo que recibe el trabajador, pues las compañías deben asumir diferentes obligaciones laborales.

Mientras Fenalco considera que el aumento no debería superar un dígito, las centrales obreras defienden incrementos mayores. La cifra definitiva se conocerá tras la negociación del salario mínimo para 2027.

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