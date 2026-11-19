La negociación del salario mínimo de Colombia para 2027 tendrá menos de 30 días para llegar a un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno.

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El Ministerio de Trabajo, encabezado por Natalia López Fuentes, estableció que las sesiones técnicas comenzarán el 26 de noviembre y la instalación oficial de la mesa tripartita será el 27 de noviembre. La última jornada de concertación está prevista para el 23 de diciembre.

El cronograma contempla que el Dane publique el dato de productividad el 26 de noviembre y la inflación el 7 de diciembre.

Con esos indicadores, además de información del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, las partes presentarán sus propuestas de incremento el 10 de diciembre. El primer plazo legal para alcanzar un acuerdo será el 15 de diciembre.

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Si no hay consenso, el Gobierno deberá preparar el decreto correspondiente el 24 de diciembre y enviarlo a la Presidencia antes del 30 de diciembre, fecha límite para definir el aumento.

Las proyecciones de expertos apuntan a un incremento de entre 8 % y 9 %, mientras algunos representantes sindicales han mencionado cifras cercanas al 38 %.

Otros analistas estiman un alza de 9,5 %, que llevaría el salario mínimo a cerca de $1,9 millones. La inflación y la productividad serán determinantes en la decisión.

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