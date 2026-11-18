La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hizo oficial su postura frente al incremento del salario mínimo para 2027 y anunció que defenderá un aumento basado en el concepto de salario mínimo vital y móvil.

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Nelson Alarcón, presidente del sindicato, aseguró que el comité ejecutivo ya tiene preparada su intervención para la mesa de concertación y que buscará garantizar mayores ingresos para los trabajadores colombianos.

Aunque la CUT todavía no ha presentado una cifra concreta, Alarcón ha señalado que el incremento debe ser de dos dígitos. Por su parte, Fabio Arias, expresidente de la organización, ha defendido un aumento del 39 %.

La negociación comenzará este 18 de noviembre, a las 9:00 a. m., cuando el Ministerio del Trabajo convoque a Gobierno, empresarios y centrales obreras para definir el cronograma y la metodología de discusión.

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El panorama muestra diferencias entre las partes: mientras la CUT busca un incremento significativo, el Gobierno considera que el ajuste no debería superar la inflación y Fenalco plantea un máximo del 9 %.

Si no se logra un acuerdo, el Gobierno tendrá plazo hasta el 30 de diciembre para fijar el aumento por decreto, considerando inflación, productividad, crecimiento económico y otros indicadores.

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