Italika, marca mexicana de motocicletas perteneciente a Grupo Salinas, llegará a Barranquilla para instalar una planta de ensamblaje en Colombia, con la que espera generar cerca de 1.000 empleos.

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El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de reunirse con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, propietario del grupo empresarial.

La llegada de la compañía representa su entrada al mercado colombiano mediante una apuesta por la producción local y la generación de puestos de trabajo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado el monto de la inversión, el cronograma de construcción ni la fecha en la que comenzaría a operar la instalación.

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Italika fue fundada en México en 2004 y se especializa en la fabricación, comercialización y distribución de motocicletas.

Según información de Grupo Salinas, la marca cuenta con más de 60 % de participación en el mercado mexicano y también tiene presencia en Guatemala, Honduras y Panamá.

La empresa opera una planta de ensamblaje llamada Ensamblika, ubicada en Toluca, México, que dispone de seis líneas de producción y capacidad para ensamblar más de 750.000 motocicletas al año.

Su portafolio incluye modelos destinados al transporte personal, el trabajo y la recreación.

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