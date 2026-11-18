Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), una de las entidades clave en la administración pública de la capital colombiana, ha reiterado su compromiso de facilitar el acceso a soluciones habitacionales para los bogotanos. De acuerdo con información oficial publicada por la SDHT, se anunció la realización de la Feria de Vivienda Lagos de Torca, un espacio especialmente concebido para acercar a la ciudadanía a alternativas concretas para la adquisición de vivienda propia. La cita está programada para los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026, en un horario continuo que va desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en la dirección autopista Norte # 224-60, en Lagos de Torca.

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Este evento tiene como objetivo principal brindar información clara sobre los programas de subsidio de vivienda que existen en Bogotá y facilitar el proceso para quienes desean cumplir el sueño de tener casa propia. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, la feria representa una oportunidad única para que los asistentes tengan la posibilidad de conocer, en un solo lugar, diversas opciones residenciales disponibles actualmente en la ciudad. El enfoque de la iniciativa es facilitar el acercamiento entre las familias interesadas y los programas que el distrito ofrece, eliminando barreras de desinformación o de acceso.

Durante los tres días que dura la feria, quienes asistan podrán descubrir diferentes alternativas que se ajustan a variadas necesidades y capacidades económicas, lo que permite que el camino hacia la vivienda propia sea más accesible y transparente para un mayor número de ciudadanos. Las jornadas están planteadas no solo como un espacio de información, sino como una invitación directa para explorar y aprovechar las ayudas institucionales disponibles en el ámbito de la vivienda.

La Secretaría Distrital del Hábitat ha reiterado la importancia de que la población se acerque, participe y consulte los detalles de las oportunidades abiertas en este evento. Con este tipo de iniciativas, la entidad busca fortalecer el tejido social y respaldar el bienestar de las familias que aún no cuentan con vivienda propia en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ofrece la Feria de Vivienda Lagos de Torca para facilitar la adquisición de vivienda en Bogotá?

La Feria de Vivienda Lagos de Torca brinda a la ciudadanía información tanto sobre programas de subsidio de vivienda como sobre diferentes alternativas residenciales disponibles en Bogotá. Según la SDHT, el evento permite que familias y personas interesadas conozcan reunidos en un solo lugar los programas y ayudas que tienen para facilitar el proceso de adquisición de vivienda, haciendo más sencillo y claro cada paso a seguir.

¿Cómo pueden participar las familias en la Feria de Vivienda Lagos de Torca y qué deben saber sobre el evento?

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, cualquier persona interesada en acceder a una vivienda propia puede acercarse al evento durante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en Lagos de Torca (autopista Norte # 224-60). Es clave tener en cuenta el horario y la dirección específica para aprovechar la oportunidad de recibir orientación directa sobre los programas y subsidios de vivienda disponibles en Bogotá.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.