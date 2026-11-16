Millones de hogares en Colombia podrían tener que ajustar sus presupuestos para pagar el arriendo durante 2027. El valor de los contratos de vivienda urbana puede aumentar de acuerdo con la inflación del año anterior, por lo que un IPC del 5 % o del 6 % marcaría una diferencia en el bolsillo de quienes viven en alquiler.

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Aunque todavía no se conoce el resultado definitivo de la inflación de 2026, estos dos escenarios permiten anticipar cuánto podría subir la mensualidad. La cifra oficial será publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a comienzos de enero de 2027.

Por ejemplo, una persona que actualmente paga 800.000 pesos tendría un incremento de 40.000 pesos si el IPC cierra en 5 %. En ese caso, su nuevo canon sería de 840.000 pesos. Si la inflación llega al 6 %, el aumento sería de 48.000 pesos y tendría que pagar 848.000 pesos.

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La diferencia también se nota en los arriendos de mayor valor. Para un inmueble cuyo canon actual es de 1’500.000 pesos, el pago subiría a 1’575.000 pesos con un IPC del 5 % y a 1’590.000 pesos si alcanza el 6 %.

En otros casos, los valores quedarían así:

Arriendo actual Con IPC del 5 % Con IPC del 6 % 1’200.000 pesos 1’260.000 pesos 1’272.000 pesos 2’000.000 pesos 2’100.000 pesos 2’120.000 pesos 3’000.000 pesos 3’150.000 pesos 3’180.000 pesos

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Qué dice la ley sobre el aumento del arriendo en Colombia

El reajuste de los contratos de vivienda urbana está regulado por la Ley 820 de 2003. Su artículo 20 establece que el propietario puede incrementar el canon hasta el 100 % de la variación del IPC del año calendario inmediatamente anterior, siempre que se cumplan 12 meses de ejecución del contrato o desde el último reajuste.

Esto significa que el porcentaje de inflación funciona como un tope legal, no como una obligación de aumentar el arriendo en esa misma proporción. El propietario puede acordar con el inquilino un incremento menor o mantener el valor vigente.

Además, el ajuste no se aplica automáticamente el primero de enero de 2027 para todos los arrendatarios. La fecha depende de cuándo comenzó el contrato o cuándo se hizo el último aumento.

Otro punto importante es que el incremento del salario mínimo no determina cuánto puede subir el arriendo. La referencia legal para estos contratos es el IPC del año anterior, por lo que el dato definitivo del Dane será el que permita conocer el límite aplicable durante 2027.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.