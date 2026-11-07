Por: VALORA ANALITIK

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Para millones de hogares colombianos que viven en arriendo, cualquier aumento en el valor de la vivienda puede marcar la diferencia al momento de organizar el presupuesto mensual. El pago del alquiler suele competir con gastos esenciales como alimentación, transporte, servicios públicos y educación. Por eso, que los precios de los arriendos crezcan a un ritmo menor que la inflación representa un respiro para quienes destinan una parte importante de sus ingresos a tener un lugar donde vivir.

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En Bogotá, esa es la tendencia que muestra el mercado inmobiliario durante el primer semestre de 2026. El arriendo efectivo registró un aumento anual de 4,97 % a junio, una variación inferior a la inflación de la capital, que llegó a 5,98 %, y al Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, que se ubicó en 6,14 %.

La diferencia es relevante porque indica que, en promedio, los cánones de arrendamiento pagados en la ciudad aumentaron menos que el conjunto de los precios de bienes y servicios. Sin embargo, esto no significa que todos los propietarios hayan aplicado el mismo incremento ni que cada arrendatario vaya a pagar menos.

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Los datos hacen parte del informe Dinámica Inmobiliaria del segundo trimestre de 2026, elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La entidad también hizo un llamado a los propietarios para que mantengan incrementos mesurados y tengan en cuenta la capacidad de pago de quienes ocupan sus inmuebles.

Arriendos en Bogotá suben menos que la inflación: ¿qué significa para el bolsillo?

El arriendo efectivo aumentó 4,97 % anual a junio de 2026. En comparación, el IPC de Bogotá llegó a 5,98 %, mientras que el indicador nacional alcanzó 6,14 %. En otras palabras, el costo de los alquileres tuvo un crecimiento más moderado que el promedio de los precios en la economía. Esto puede ayudar a reducir la presión sobre los presupuestos familiares, especialmente en una ciudad donde el pago de vivienda representa uno de los compromisos mensuales más importantes para muchos hogares.

Para entenderlo con un ejemplo, si se toma un arriendo hipotético de $1 millón mensual y se le aplica un incremento de 4,97 %, el nuevo valor sería de $1.049.700. La diferencia sería de $49.700 al mes.

Si ese mismo millón aumentara 5,98 %, en línea con la inflación de Bogotá, el valor sería de $1.059.800. En este ejercicio, la diferencia entre ambos escenarios sería de $10.100 mensuales.

¿Cuánto pueden subir los arriendos de vivienda en 2026?

Una de las dudas más frecuentes entre quienes viven en alquiler es cuánto puede aumentar el canon cuando llega la fecha de renovación del contrato. Para los contratos de vivienda urbana en Colombia, la Ley 820 de 2003 establece que el reajuste anual no puede superar el 100 % de la variación del IPC del año calendario inmediatamente anterior. Por eso, para los reajustes que corresponden a 2026, el porcentaje máximo es de 5,1 %, que fue la inflación registrada en 2025.

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Esto quiere decir que, si una persona paga actualmente $1 millón de arriendo y cumple un año desde el último reajuste, el propietario podría aumentar el canon hasta $51.000. En ese escenario, el nuevo valor sería de $1.051.000, siempre que se cumplan las condiciones legales para aplicar el incremento.

El ajuste no se realiza automáticamente cada enero para todos los contratos. El propietario puede aplicarlo cuando se cumplen doce meses bajo el mismo precio, de acuerdo con las condiciones del contrato y la legislación vigente.

Por eso, los arrendatarios deben distinguir entre dos cifras: el 4,97 % reportado por la Lonja, que muestra el comportamiento promedio del mercado, y el 5,1 %, que corresponde al límite legal de reajuste para los contratos de vivienda urbana durante 2026.

La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá considera que los propietarios deben tener en cuenta la capacidad económica de sus arrendatarios al momento de establecer los incrementos.

La recomendación apunta a mantener relaciones contractuales estables, en lugar de buscar aumentos que puedan llevar a que una persona o familia no pueda continuar pagando el inmueble.

“Un arrendatario que paga oportunamente y cuida el inmueble representa un valor importante para el propietario. Mantener una relación contractual estable, con ajustes mesurados y comunicación clara, puede ser más conveniente que asumir periodos de vacancia, gastos de comercialización y la incertidumbre de encontrar un nuevo ocupante”, señaló Lina María Torrado Rojas, presidenta ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

La postura también pone sobre la mesa un aspecto económico para los dueños de vivienda: mantener un inmueble ocupado por un arrendatario cumplido puede resultar más conveniente que enfrentar meses sin recibir ingresos mientras buscan a otra persona.

El arriendo gana terreno frente a la compra de vivienda en Bogotá

El informe de la Lonja también muestra el peso que tiene el alquiler dentro del mercado inmobiliario de vivienda usada. Durante el primer trimestre de 2026, el 58,1 % de las colocaciones de vivienda usada correspondió a arriendos, mientras que el 41,9 % estuvo relacionado con ventas.

La distribución muestra que el alquiler tuvo una participación mayoritaria en las operaciones registradas durante ese periodo. Es decir, dentro de ese seguimiento del mercado, hubo más colocaciones para arrendar que para vender.

Este comportamiento confirma la importancia del arrendamiento como alternativa habitacional para los hogares. También ayuda a entender por qué las variaciones en los cánones tienen un impacto directo en la economía de las familias y en las decisiones de los propietarios.

Los datos del segundo trimestre muestran una diferencia favorable para los arrendatarios en Bogotá, pero no permiten asegurar que la tendencia se mantendrá durante los próximos meses.

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