Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar, en la capital del Cesar, enfrenta actualmente una difícil situación financiera relacionada con el arriendo del inmueble donde funciona su casa hogar. Según denunció Elida Ochoa Quintana a Valledupar_Col, la propietaria del predio, el club le adeuda cuatro meses y medio de alquiler, deuda que asciende a los 70 millones de pesos. La afectada explicó que el contrato de arrendamiento lo firmó hace casi dos años con Carlos Ferreira y Sebastián Ferreira, este último representante legal de la institución. Así mismo, enfatizó que no realizó ningún acuerdo con la Alcaldía de Valledupar, entidad a la que los directivos del club señalarían como causa de los retrasos en los pagos.

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En el inmueble suelen alojarse alrededor de 70 menores por año, aunque la infraestructura tiene capacidad para alojar hasta 128 jóvenes en formación. El costo mensual del alquiler se estableció en 16 millones de pesos. Sin embargo, Ochoa comentó que en el último año los pagos han sido intermitentes. Actualmente, la propietaria asegura que los directivos del club no responden a sus llamados y que solo obtiene respuestas de la contadora y el coordinador del predio, quienes argumentan que las dificultades de pago se deben a embargos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y al convenio existente con la Alcaldía.

Ochoa expresó su inconformidad ante la escasez de soluciones y el incumplimiento de los compromisos económicos. En palabras de la propietaria: "Nadie contesta el teléfono, nadie da solución, le están echando la culpa al convenio que tienen con la Alcaldía de Valledupar, donde yo no hice negocio con la Alcaldía". Además del incumplimiento en los pagos del arriendo, la denuncia también involucra problemas en el pago de servicios públicos, especialmente energía eléctrica, y el deterioro de la propiedad, donde ha notado que en ocasiones los jóvenes permanecen solos.

Ante la gravedad de la situación, Ochoa informó que solicitó la devolución del inmueble y recibió ya una carta sobre el proceso de entrega. Sin embargo, mantiene su exigencia de que la deuda pendiente sea saldada antes de proceder a la devolución formal del predio.

Por el lado de la directiva de Alianza Valledupar, solo se menciona que están adelantando gestiones administrativas para resolver el tema y cumplir con las obligaciones financieras, aunque al cierre de la información disponible no existe un pronunciamiento oficial del club.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Alianza Valledupar no está pagando el arriendo de la casa hogar?

De acuerdo con la denuncia de Elida Ochoa Quintana ante Valledupar_Col, la institución deportiva argumenta que los retrasos en el pago del arriendo se deben a dificultades económicas relacionadas con embargos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a la ejecución de un convenio con la Alcaldía de Valledupar. Sin embargo, la propietaria resalta que no tiene relación contractual directa con la alcaldía y que las respuestas formales solo provienen de la contadora y el coordinador del predio, mientras los directivos guardan silencio.

¿Qué consecuencias ha causado la deuda de Alianza Valledupar con la propietaria del inmueble?

La deuda de Alianza Valledupar ha traído consigo varios inconvenientes. Según Elida Ochoa Quintana, hay deterioro visible en la infraestructura del inmueble, problemas con el pago de servicios públicos, especialmente el de energía eléctrica, e incluso situaciones en las que los jóvenes residentes permanecen solos. Además, la propietaria solicitó la devolución del inmueble y exige el pago previo de los montos atrasados antes de entregar la propiedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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