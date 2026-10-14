Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Ana Lucía Pineda, reconocida por ser la esposa del presidente Abelardo de la Espriella y por su rol como fundadora de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, se refirió recientemente a los cuestionamientos que ha recibido la organización respecto a la gestión de donaciones destinadas a apoyar a los damnificados del terremoto del 10 de agosto. En una entrevista para el programa matutino 'Nuestras Mañanas', emitido por el canal Telecaribe, la primera dama enfatizó su compromiso con la transparencia y defendió la integridad de sus acciones ante las acusaciones, asegurando que su proceder responde siempre a lo que la ley exige. Pineda manifestó que ha recibido numerosos ataques pero aclaró: "Una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que soy y de cómo me reconocen mis hijos a mí", defendiendo así tanto su reputación personal como la de la fundación.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo detallado en la entrevista, Pineda explicó que todas las donaciones recolectadas durante la campaña 'Colombia, un solo corazón' se encuentran resguardadas en las cuentas oficiales de la fundación. Recalcó que, siguiendo la iniciativa propia y la decisión unánime de la junta directiva, esos recursos no serán utilizados hasta que se inicie la segunda fase del proyecto, la cual está destinada a la reconstrucción de viviendas para las familias que lo perdieron todo a causa del sismo. Destacó que la reconstrucción debe hacerse de manera responsable y no se trata únicamente de regresar una vivienda al sitio donde estuvo la anterior, por lo que la fundación se encuentra en proceso de planificación antes de emplear los fondos. Anunció además que el jueves 15 de octubre se llevará a cabo una reunión clave sobre el tema y prometió que, a más tardar el viernes 16 de octubre, se publicará la información detallada sobre los recursos en el sitio web de la organización, permitiendo así la consulta ciudadana.

Pese al compromiso expresado, hasta el momento la fundación no ha presentado un balance oficial con el total recaudado; sin embargo, sí emitió un comunicado confirmando su pertenencia al Régimen Tributario Especial, conocido como RTE, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este régimen otorga la posibilidad de recibir donaciones cumpliendo la normativa nacional. Así, la fundación reafirmó su apego a la legalidad y transparencia. Por su lado, la DIAN ratificó que la entidad cuenta con un Registro Único Tributario (RUT) vigente y recalcó que, al pertenecer al régimen especial, puede otorgar a los donantes certificados para beneficios tributarios, los cuales están condicionados por la ley colombiana vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la DIAN sobre las donaciones a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?

De acuerdo con la información citada, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas está registrada en el Régimen Tributario Especial y posee Registro Único Tributario vigente, lo que le permite recibir donaciones legalmente en Colombia. Además, la DIAN explicó que las organizaciones en este régimen pueden emitir certificados para los donantes, quienes acceden a determinados beneficios tributarios bajo las condiciones que exige la normativa.

¿Cuándo publicará la Fundación Colombia Luz y Sonrisas el informe de donaciones del terremoto?

Según anunció Ana Lucía Pineda en el programa del canal Telecaribe, la información sobre la gestión de donaciones y el uso de los recursos estará disponible en el sitio web oficial de la organización a más tardar el viernes 16 de octubre, tras una reunión prevista para el 15 de octubre. Así, los ciudadanos podrán consultar detalles sobre el manejo financiero relacionado con la campaña para los damnificados del terremoto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.