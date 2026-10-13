Ana Lucía Pineda, blanco de duros mensajes del caricaturista ‘Matador’, tuvo un respiro gracias a una aclaración que se llevó a cabo sobre un tema que ha liderado en las últimas semanas.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desestimó categóricamente las acusaciones que cuestionaban la situación tributaria de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama.

El organismo fiscal ratificó que la entidad mantiene su Registro Único Tributario (RUT) activo y pertenece formalmente al Régimen Tributario Especial (RTE) del país.

La institución subrayó que esta organización “por lo que se encuentra sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control aplicables a las entidades que integran dicho régimen”.

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A través de un pronunciamiento oficial, la autoridad hacendaria sostuvo que la “Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial”.

Ante las dudas surgidas sobre la captación de ayudas para los damnificados del sismo del 10 de agosto, la Dian aclaró que las entidades sin ánimo de lucro constituidas legalmente reciben aportes libremente.

“La diferencia entre las organizaciones pertenecientes al Régimen Tributario Especial y las que no pertenecen a ese régimen es que las primeras pueden expedir las certificaciones requeridas para que los donantes accedan a los beneficios tributarios establecidos en la normativa. Tales certificados se emiten en los términos del artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, mientras que las entidades que no hacen parte de este régimen no pueden otorgar dichas certificaciones”, manifestó la Dian.

El organismo remarcó que carece de sustento jurídico aseverar que una organización no puede captar recursos simplemente por no estar inscrita en el régimen tributario preferencial.

“La normativa tributaria distingue claramente entre la posibilidad de recibir aportes y los beneficios tributarios que estos pueden generar para los donantes”.

Previo a estas explicaciones institucionales, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas difundió una nota informativa destacando que posee el aval correspondiente de la administración tributaria.

“Esta condición reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de nuestra misión social”.

La oenegé enfatizó que todos sus procesos operativos avanzan con total apego a la ley, desmintiendo las variadas especulaciones surgidas en la opinión pública.

“¡La transparencia y la legalidad respaldan nuestra labor social! La Fundación Colombia Luz y Sonrisas informa a la opinión pública, a nuestros benefactores, donantes, aliados y comunidad en general que contamos con el reconocimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recibir donaciones, conforme a la normativa aplicable”, añadió.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan nuestra labor social. Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando con amor, compromiso y transparencia por Colombia”, concluyó.

¿Cómo crear una fundación en Colombia?

Constituir una fundación en Colombia exige completar un procedimiento legal estructurado que otorga personería jurídica y reconocimiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro.

El primer paso consiste en redactar el acta de constitución y los estatutos, definiendo claramente el objeto social, el patrimonio inicial y los órganos de gobierno.

Verifique la disponibilidad del nombre mediante la consulta de homonimia antes de realizar el reconocimiento de firmas ante una notaría o funcionario autorizado.

Posteriormente, efectúe el registro formal en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal para formalizar la existencia jurídica de la institución.

Inscriba la entidad solicitando el Registro Único Tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para obtener la identificación del NIT.

Si la organización busca acceder a exenciones fiscales y emitir certificados de donación, trámite la calificación dentro del Régimen Tributario Especial.

Remita la documentación necesaria ante la entidad pública encargada de la inspección, vigilancia y control para cumplir con los requisitos regulatorios vigentes.

Adicionalmente, aperture una cuenta bancaria a nombre de la institución y habilite la contabilidad oficial desde la fecha de inicio de las operaciones.

Cumplir rigurosamente con este proceso normativo garantiza la legalidad institucional y consolida la transparencia necesaria para ejecutar proyectos sociales en el territorio nacional.

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