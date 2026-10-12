La primera dama, Ana Lucía Pineda, reaccionó desde sus redes sociales a la polémica que se desató por una publicación del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, en la que cuestionó su gestión frente a las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto en Pereira.

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Aunque Pineda no publicó un pronunciamiento propio sobre el episodio, sí compartió en las historias de su cuenta de Instagram varios mensajes de respaldo. En ellos, diferentes usuarios defendieron su labor y cuestionaron el tono utilizado por el ilustrador.

Una de esas publicaciones la describió como una mujer íntegra y destacó sus intenciones de ayudar. Otra cuestionó directamente a ‘Matador’ y aseguró que sus señalamientos reflejaban resentimiento y falta de argumentos para debatir.

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Los mensajes que compartió Ana Lucía Pineda tras la polémica con ‘Matador’

Una de las publicaciones que reposteó la primera dama resaltó sus cualidades personales y expresó respaldo a las actividades que desarrolla en favor de las personas necesitadas.

“Es decepcionante ver cómo la desesperación de algunas personas los lleva a querer denigrar y manchar la imagen de una persona que ni siquiera uno tiene la necesidad de conocerla para darse cuenta de sus cualidades y virtudes”, se lee en uno de los mensajes compartidos.

El texto también describió a Pineda como una mujer “íntegra, sencilla, dulce” y afirmó que sus acciones hablan de sus intenciones. La publicación cerró con una expresión de agradecimiento a Dios por su vida y por lo que, según el autor del mensaje, hará por el país.

La segunda publicación compartida por la primera dama fue más directa contra el caricaturista. El usuario que la escribió sostuvo que los señalamientos personales no contribuyen al debate público y cuestionó las motivaciones de González.

“Los ataques sistemáticos de Matador en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, sólo demuestran ser un humano lleno de resentimiento y carente de argumentos para entablar un debate de oposición”, señaló el mensaje.

La publicación también calificó los señalamientos como una forma de violencia contra una mujer y pidió respeto por la primera dama y por su trabajo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.