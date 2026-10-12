Por: El Espectador

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016 excluya de sus labores el seguimiento a la reforma rural integral. En representación del Estado colombiano, el canciller Omar Bula Escobar defendió esta propuesta argumentando que la reforma rural integral tiene "una naturaleza distinta", posicionando este punto como una política pública estructural y multisectorial que demanda una acción institucional de largo plazo. Durante el pleno, Bula afirmó el compromiso de la administración con la paz, aunque remarcó que sin seguridad no hay condiciones para alcanzar un verdadero proceso de reconciliación nacional.

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El respaldo al proceso de paz por parte del Consejo de Seguridad se ha mantenido, teniendo en cuenta que el acuerdo cumple su décimo aniversario y está entrando en el tercio final de su implementación, según lo reportó El Espectador. Sin embargo, la petición del Ejecutivo colombiano de excluir la reforma rural integral del alcance de la Misión de Verificación fue motivo de debate entre los países miembros. Bula señaló en su intervención que Colombia “reconoce sus compromisos multilaterales y respeta con determinación el derecho internacional”, pero añadió que el reconocimiento de los avances alcanzados “no exime” al país de evaluar con rigor y objetividad los resultados del acuerdo, ni de reconocer las fallas estructurales y retos persistentes.

El canciller presentó cifras preocupantes desde la firma del Acuerdo: 132.930 asesinatos, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros, afirmando que “la paz ha sido inexistente”. Aun así, sostuvo que la implementación del Acuerdo Final sigue siendo un compromiso del Estado y continuará desarrollándose bajo el marco constitucional y jurídico vigente. Sobre la reforma rural integral, la administración afirmó haber coordinado la decisión con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cabeza de Indalecio Dandong Baquero, recalcando que el país cuenta con los instrumentos para garantizar políticas de acceso a tierras y desarrollo productivo sin depender del acompañamiento internacional.

Varios países expresaron diferentes posiciones durante el debate. Dinamarca insistió en la importancia de continuar con la reforma rural integral para fortalecer la paz y el desarrollo económico, destacando su relevancia para enfrentar economías ilícitas, mientras que Estados Unidos reconoció los avances recientes y enfatizó en que la implementación completa del Acuerdo de Paz sigue siendo esencial para lograr una paz duradera en el país.

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¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella pidió excluir la reforma rural integral de la Misión de Verificación de la ONU?

El gobierno de Abelardo de la Espriella argumentó que la reforma rural integral es una política pública estructural y multisectorial que requiere una acción institucional permanente y de largo plazo, la cual trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación internacional. Por ello, propuso que su implementación sea responsabilidad exclusiva de la institucionalidad colombiana y no del mandato de la Misión de Verificación de la ONU.

¿Qué reacciones tuvieron otros países ante la solicitud del gobierno colombiano sobre la reforma rural integral?

Países como Dinamarca manifestaron que los compromisos sobre la reforma rural integral siguen siendo relevantes para la paz y el desarrollo, sugiriendo mantener el seguimiento internacional. Estados Unidos, por su parte, destacó la importancia de implementar completamente el acuerdo y valoró la titularidad nacional asumida por Colombia sobre la reforma agraria, mostrando disposición a profundizar la cooperación en materia de seguridad.

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