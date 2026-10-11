Nicolás Maduro difundió un nuevo mensaje desde Nueva York en el que apeló a la fe, la esperanza y la perseverancia para referirse a la situación que atraviesa junto a su esposa, Cilia Flores. En el escrito, fechado el 11 de octubre de 2026, el exmandatario venezolano agradeció las muestras de solidaridad que han recibido y llamó a sus seguidores a continuar con sus expresiones de apoyo.

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La carta está marcada por referencias religiosas y reflexiones sobre el sufrimiento, la paciencia y la libertad.

El mensaje se conoce mientras Maduro y Flores permanecen detenidos en Brooklyn, Estados Unidos, donde afrontan procesos judiciales. Ambos fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense en enero de 2026.

Este es el mensaje del exdictador:

Avanza el mes de octubre, siempre lleno de la fuerza de la historia que escribimos desde nuestra verdad irrefutable y desde la palabra irresistible. https://t.co/nd6rtn4lFK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 11, 2026

Maduro habló de fe y esperanza en su mensaje desde Nueva York

En el comienzo de la carta, Maduro sostuvo que mantiene la confianza en que la verdad y la justicia prevalecerán. Para reforzar esa idea, incluyó un pasaje de la carta de san Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 2 al 5, en el que se relacionan el sufrimiento, la paciencia, la virtud y la esperanza.

“Con la paciencia y la virtud sólida e incuestionable, estamos unidos en el espíritu de la esperanza y la perseverancia, en nuestro ser común, en nuestra verdad”, manifestó.

El exmandatario también aseguró que recibe diariamente mensajes de solidaridad y apoyo, que describió como una fuente de fortaleza durante este periodo.

En el escrito, Maduro agradeció esas expresiones en nombre suyo y de Cilia Flores, y las relacionó con la búsqueda de la libertad y la felicidad, a las que calificó como derechos innatos.

La frase de Martin Luther King que compartió Maduro

Otro de los apartados del mensaje está dedicado a Martin Luther King, pastor bautista y dirigente del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Maduro compartió una cita atribuida a King que hace referencia a la posibilidad de trabajar, orar y luchar juntos, incluso ante la cárcel, con la convicción de alcanzar la libertad.

“Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres”, dice el fragmento incluido en la carta.

Con esa referencia, Maduro insistió en la unidad y la perseverancia como elementos centrales de su mensaje dirigido a quienes le han expresado solidaridad.

La cita también conecta con el llamado que hizo al final del escrito, en el que invitó a sus seguidores a mantener las acciones de apoyo en diferentes espacios.

Maduro y Cilia Flores llamaron a continuar en “oración y acción”

En la parte final de la carta, Maduro convocó a sus seguidores a continuar con las expresiones de respaldo tanto en espacios públicos como en redes sociales y hogares.

“Sigamos en Oración y acción, en las calles, las redes, las paredes y los hogares”, escribió.

El exmandatario cerró el mensaje con agradecimientos y bendiciones, firmado en nombre suyo y de Cilia Flores. La publicación se suma a otros mensajes que ambos han difundido desde su detención en Estados Unidos, en los que han agradecido las muestras de solidaridad y recurrido a referencias religiosas para hablar de su situación.

Mientras tanto, los dos continúan enfrentando procesos judiciales en Nueva York. En octubre, fiscales estadounidenses presentaron nuevos cargos relacionados con presuntos actos de tortura y represión, que se sumaron a las acusaciones previas. Maduro y Flores se presumen inocentes mientras no se demuestre su responsabilidad penal ante la justicia.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.