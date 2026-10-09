La tensión política internacional volvió a sacudir al expresidente colombiano Gustavo Petro durante su participación en un seminario internacional convocado por el Partido de los Trabajadores (PT) en México. En medio del evento académico y político, el exmandatario protagonizó un álgido enfrentamiento verbal tras ser frontalmente increpado por la delegación del régimen chavista, encabezada por la representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Tania Díaz. La airada protesta giró en torno a las recientes declaraciones de Petro sobre los acontecimientos geopolíticos y la supuesta entrega del petróleo venezolano.

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El altercado, que quedó registrado en videos difundidos ampliamente en plataformas digitales, muestra el momento exacto en que la dirigente chavista confronta cara a cara a Petro en medio de un tumulto de asistentes. Con tono desafiante y visiblemente alterada, Díaz recriminó al exjefe de Estado colombiano por sus posturas públicas. “¿Usted ni siquiera, ni siquiera preguntó a Venezuela la canallada que acaba de decir ahora?”, exclamó la representante del Psuv frente al exmandatario, recriminándole una supuesta falta de solidaridad institucional con el gobierno de Caracas.

Sin embargo, el punto más álgido de la confrontación se produjo cuando la delegación chavista escaló los señalamientos al terreno de la inteligencia militar y la geopolítica regional. Sin ambages, los delegados del régimen venezolano afirmaron categóricamente que Petro tenía pleno conocimiento previo de la operación militar ejecutada por los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. “Yo sé que usted estaba al tanto de la operación, usted estaba al tanto de la operación militar contra Venezuela y se quedó callado. Diga la verdad”, le espetó la congresista chavista en medio de la discusión.

La embestida verbal no escatimó en referencias históricas para descalificar la actuación del exmandatario colombiano. Ante la mirada atónita de otros líderes políticos e invitados internacionales, los seguidores del chavismo compararon de forma directa la actitud de Petro con la del prócer neogranadino Francisco de Paula Santander, a quien la historiografía oficialista suele atribuir la traición a Simón Bolívar y la fractura de la Gran Colombia. Entre los reclamos lanzados en la sala se escucharon expresiones como “¡Santander se presentó aquí, traidor!” y lamentaciones sobre cómo, a 200 años del histórico Congreso Anfictiónico de Panamá, se reeditaría una supuesta “estocada a la Gran Colombia”.

Este episodio ratifica el profundo distanciamiento y el deterioro definitivo de las relaciones entre el sector político que encabeza el expresidente colombiano y los círculos de poder del Palacio de Miraflores en Caracas. Mientras Petro intenta reposicionar su agenda regional en foros internacionales, el ala más radical del chavismo le cobra con vehemencia sus recientes declaraciones y posturas ante la ofensiva judicial y militar emprendida por Washington, dejando en evidencia que las alianzas políticas del pasado sufrieron un quiebre irreversible en los escenarios multilaterales de América Latina

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.