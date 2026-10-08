Un cruce entre el expresidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se produjo después de las manifestaciones propalestinas del miércoles 7 de octubre en la capital, que terminaron con incidentes y una intervención de la Policía.

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A través de su cuenta en X, Petro cuestionó al mandatario distrital por la actuación de la fuerza pública durante la jornada y escribió: “Galán cómplice de un genocidio, qué hubiera pensado Luis Carlos Galán”.

El mensaje hizo referencia a la intervención policial en medio de las movilizaciones convocadas en rechazo a las acciones militares en Gaza y a la política del Gobierno colombiano frente a Israel.

Las manifestaciones se desarrollaron en distintos puntos de Bogotá y afectaron la movilidad. La jornada también coincidió con el tercer aniversario de los ataques de Hamás contra Israel, ocurridos el 7 de octubre de 2023.

Carlos Fernando Galán respondió a Petro

El alcalde rechazó el señalamiento del expresidente y le pidió tener en cuenta el alcance de sus palabras.

“No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia?”, respondió Galán.

El mandatario distrital negó ser cómplice de un genocidio y defendió el manejo de las manifestaciones por parte de su administración.

“Yo no soy cómplice de ningún genocidio. Como alcalde, he respetado todas las manifestaciones pacíficas”, afirmó.

Galán también explicó que, según su versión, durante las protestas se presentaron hechos violentos que hicieron necesaria la intervención de la Policía. vo que ser trasladada a un centro médico después de resultar agredida.

El alcalde sostuvo que su instrucción a la fuerza pública será intervenir cuando sea necesario para proteger a la ciudadanía, al equipo de gestores de diálogo y prevenir nuevos ataques.

No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia? Yo no soy cómplice de ningún genocidio. Como alcalde, he respetado todas las manifestaciones pacíficas. Ayer, en medio de las protestas que se tornaron violentas, atacaron una iglesia y fue agredida una gestora de diálogo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Por eso fue necesaria la intervención de la Policía. Y esa será mi instrucción a la fuerza pública siempre que sea necesario para proteger a los ciudadanos, al equipo de gestores de diálogo y evitar ataques violentos. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 8, 2026

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.