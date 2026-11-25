Al menos 31 personas murieron y otras 21 resultaron heridas luego de que un camión cisterna, que transportaba productos derivados del petróleo, se volcara y provocara un incendio en una carretera de El Cairo, Egipto. Las llamas se extendieron a otros vehículos y dejaron al menos 27 carros y motocicletas calcinados, según un balance preliminar de las autoridades.

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El siniestro ocurrió el miércoles 25 de noviembre en la Ring Road, una vía que conecta varias carreteras de la región metropolitana de la capital egipcia. El accidente se registró en el distrito de Al-Warraq, en Guiza, cerca de un túnel, de acuerdo con información de Ahram Online.

El Ministerio de Salud desplegó 39 ambulancias para atender la emergencia. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras los equipos de rescate y bomberos trabajaban en la zona. La cifra de víctimas podría cambiar a medida que avance la evaluación de los daños.

Investigan qué provocó el accidente

La Fiscalía ordenó una investigación para establecer las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades. También dispuso que se tomaran muestras de ADN para identificar a las víctimas cuyos cuerpos no habían sido reconocidos.

Una inspección preliminar citada por Ahram Online indicó que el conductor habría perdido el control del camión, que chocó contra el separador de concreto y se incendió. El medio también recogió versiones de fuentes locales sobre la posible caída de un cable eléctrico de alto voltaje frente al vehículo. Esa hipótesis no ha sido confirmada y forma parte de las indagaciones.

El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, pidió a las autoridades garantizar la atención médica a los lesionados y brindar apoyo a las personas afectadas. El presidente Abdel-Fattah el-Sissi expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Un accidente en una vía de alto tránsito

El incendio obligó a cerrar tramos de la Ring Road y afectó el tránsito en la zona. La empresa operadora del sistema de buses de tránsito rápido informó que el cierre provocó congestión en varias estaciones y activó medidas para atender el aumento de pasajeros, reportó Ahram Online.

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