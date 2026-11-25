Por: El Espectador

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La Cancillería, bajo la dirección de Omar Bula, anunció que Colombia no continuará ni iniciará gestiones para ingresar al Grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ni al Nuevo Banco de Desarrollo, la institución financiera del bloque. Según la comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión implica que Colombia abandona cualquier iniciativa que podría llevarla a formar parte de este grupo multilateral, iniciativa que fue considerada durante el gobierno anterior pero que finalmente no prosperó.

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La cartera de relaciones exteriores declaró que seguirá enfocada en el multilateralismo, fortaleciendo el diálogo y la cooperación internacional. Además, subrayó que su propósito será trabajar con otros organismos multilaterales y socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuyan a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026–2030, denominado Colombia Patria Milagro. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio, este enfoque busca articular los objetivos nacionales sin comprometer la política exterior en alineamientos con bloques específicos como los BRICS.

El tema del ingreso a los BRICS se puso sobre la mesa durante la presidencia de Gustavo Petro, sobre todo tras una crisis diplomática con Estados Unidos. Los BRICS han sido considerados una alternativa para que los países miembros puedan fortalecer la cooperación económica y el comercio, además de reducir la dependencia del dólar estadounidense. Pese a que se propuso en el Congreso una adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo para finales de 2025, esa idea nunca tuvo apoyo suficiente en el Legislativo y no avanzó.

La resolución del gobierno actual se da en medio de una coyuntura diplomática compleja con China. El origen del desencuentro fue la visita de nueve congresistas colombianos a Taiwán, lo que provocó molestia en la embajada china, al entenderse como un reconocimiento de la soberanía de ese territorio en disputa. La respuesta de la Cancillería, manifestada en una reunión entre el canciller Bula y el embajador de China en Colombia, reafirmó el compromiso nacional con el principio de "Una Sola China" y el deseo de mantener la cooperación bilateral.

El actual mandatario, Abelardo de la Espriella, ha reiterado su intención de redirigir la política exterior del país. Como expresó en campaña, fortalecerá la relación con Estados Unidos y tratará de restablecer los vínculos con Israel, manteniendo a la vez vías de cooperación con China, el segundo socio comercial de Colombia. No obstante, estas decisiones surgen dentro de un contexto donde Estados Unidos percibe con preocupación la creciente influencia de China en América Latina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el principio de "Una Sola China" en la política exterior de Colombia?

El principio de "Una Sola China" implica que Colombia reconoce que solo existe un gobierno legítimo de China y no reconoce a Taiwán como un Estado independiente. Según la comunicación de la Cancillería, este compromiso fue reafirmado en una reunión con el embajador chino tras un episodio diplomático provocado por la visita de congresistas a Taiwán. De esta manera, Colombia sostiene la política adoptada por la mayoría de países y mantiene su alineación con la postura oficial de Beijing.

¿Por qué Colombia decidió no entrar al Grupo de los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo?

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia determinó que no continuará ni iniciará acciones para integrarse al Grupo de los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo. Esta decisión se inscribe en una estrategia para reforzar el multilateralismo, priorizando la cooperación con otras organizaciones y siguiendo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Además, el ingreso al bloque no fue respaldado en el Congreso y se consideró inconveniente en el actual escenario político y diplomático.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.