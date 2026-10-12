La lluvia y el frío no fueron impedimento para que el Carnaval de Barranquilla se tomara las calles de Nueva York. Este domingo 11 de octubre, la Quinta Avenida se llenó de música, baile y folclor colombiano durante la celebración del Día de la Hispanidad, una cita que reúne cada año a comunidades latinas para exaltar sus raíces culturales.

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En medio del desfile, Isabella Daes García, conocida como Isa Daes y elegida reina infantil del Carnaval de Barranquilla para el periodo 2026-2027, se robó las miradas con su energía, sus movimientos y la alegría que transmitió durante el recorrido.

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La pequeña soberana encabezó una delegación multicolor que despertó emociones entre los colombianos residentes en Estados Unidos y curiosidad entre los asistentes que se acercaron para disfrutar de las expresiones culturales de América Latina.

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Aunque el aguacero caía con fuerza sobre Manhattan, los tambores, los gritos y los aplausos acompañaron el paso de la reina infantil y su comitiva. Los bailarines avanzaron al ritmo de las expresiones tradicionales del Caribe colombiano, transformando por momentos el ambiente frío de la ciudad en una celebración llena de sabor.

Isa Daes destacó por su manera de bailar y la precisión de sus movimientos. Con una presencia llena de color y espontaneidad, la representante del Carnaval de Barranquilla captó la atención de quienes seguían el desfile desde los costados de la avenida.

Su entusiasmo también contagió a los espectadores, algunos de los cuales comenzaron a imitar los pasos de baile mientras observaban el espectáculo folclórico. La participación de la reina infantil fue uno de los momentos destacados de una jornada en la que la cultura colombiana encontró un espacio para mostrarse ante una audiencia internacional.

El folclor colombiano despertó la nostalgia de los migrantes

Para miles de latinos que viven en Nueva York, el desfile del Día de la Hispanidad representa mucho más que una celebración cultural. Es también una oportunidad para reencontrarse con las tradiciones, los sonidos y las imágenes de sus países de origen.

En ese contexto, la presencia del Carnaval de Barranquilla tuvo un significado especial. Los ritmos tradicionales, los trajes y las danzas evocaron recuerdos de las fiestas populares colombianas y acercaron a los asistentes a sus raíces.

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La participación nacional también conectó con algunos de los referentes colombianos más reconocidos en el exterior, como Gabriel García Márquez, Shakira, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Sofía Vergara, figuras que contribuyen a la proyección internacional del país desde la literatura, la música, el deporte y el entretenimiento.

Con el paso de las horas, la lluvia comenzó a disminuir y permitió que el desfile continuara en medio de una atmósfera festiva, en la que el folclor del Caribe se convirtió en protagonista.

Times Square abrió la celebración del Carnaval en Nueva York

La agenda cultural había comenzado la noche del sábado con una Guacherna en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Allí, los sonidos y las danzas del Carnaval convocaron a asistentes interesados en conocer o reencontrarse con esta tradición colombiana.

La celebración continuó el domingo con el desfile por la Quinta Avenida, llevando la música y la alegría barranquillera a uno de los escenarios urbanos más reconocidos del mundo.

La presencia de Isabella Daes García reforzó el protagonismo de las nuevas generaciones en la preservación de las tradiciones culturales. Como reina infantil del Carnaval, su participación también representó una oportunidad para acercar el folclor colombiano a niños, jóvenes y familias de distintas nacionalidades.

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El Carnaval de Barranquilla, un puente entre Colombia y el mundo

La participación en Nueva York reafirmó el alcance internacional del Carnaval de Barranquilla, una celebración que durante generaciones ha mantenido vivas las expresiones musicales, dancísticas y populares del Caribe colombiano.

Para quienes viven lejos de su tierra, estas presentaciones se convierten en una forma de regresar simbólicamente a casa. Los tambores, los colores y los movimientos de los bailarines evocan las calles de Barranquilla y la emoción de una fiesta que hace parte de la identidad cultural del país.

Y, pese al frío y al aguacero que marcaron el inicio de la jornada, el mensaje que dejó la delegación colombiana fue claro: la alegría del Caribe no conoce fronteras.

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