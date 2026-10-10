Por: El Espectador

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El 16 de octubre se vivirá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo una cita con el arte y la memoria colectiva a través de "El vuelo sinfónico", una obra creada en Colombia que integra música, poesía, literatura y tradiciones. Más de 100 artistas se reunirán en escena para sumergir al público en una experiencia única, en la que la poesía se transforma en melodías y los sonidos autóctonos se reinventan en un gran formato sinfónico. Esta producción, desarrollada por Ojo de Tigre, busca profundizar la conexión del espectador con las raíces e identidad nacional, en palabras del teatro “transformar la poesía en música y convertir los sonidos de nuestras raíces en una experiencia sinfónica capaz de emocionar, sorprender y conectar al público con lo más profundo de nuestra identidad”.

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El concierto tiene un propósito muy claro: rendir homenaje a las mujeres víctimas de violencia. Dentro del elenco destacan figuras como Martina La Peligrosa, María Cristina Plata, Aida Bossa y Lucio Feuillet. Su interpretación, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, el Tinkuy Ensamble Vocal y su Escuela de Formación, hará del evento un espacio en el que la música y la palabra se unen para honrar la memoria y transformar el dolor en arte.

Este proyecto artístico surge del trabajo colectivo entre la Fundación Cultural Canto Verde y Ojo de Tigre, organizaciones que han dedicado años al rescate y preservación de la música tradicional, la tradición oral y la literatura colombiana. Según un comunicado de prensa citado por el teatro, "la propuesta recoge el trabajo que la Fundación Cultural Canto Verde y Ojo de Tigre han desarrollado durante años alrededor de la música tradicional colombiana, la tradición oral y la literatura, con la convicción de que el arte puede convertirse en una experiencia de vida". En "El vuelo sinfónico", la palabra y el folclor se entrelazan, la música acompaña la memoria y las historias reciben nuevas voces y formas.

La dirección general del evento estará bajo la batuta de Julieth Vanessa Burbano, ganadora de la Beca Residencia de Dirección Filarmónica 2026 y directora invitada. Su liderazgo es clave para materializar esta propuesta que busca generar un espacio de empatía y reflexión mediante el arte. Como expresó Martina La Peligrosa a City TV: “esta invitación ha sido tan maravillosa y no pude negarme por tratarse de un homenaje a las mujeres víctimas de la violencia y porque sé que la música, porque sé que el canto, es una manera muy poderosa de abrazar, de sostener, de amplificar ciertos mensajes. Así que ahí voy a estar y los espero a todos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es "El vuelo sinfónico" y cuál es su propósito en el Teatro Mayor?

"El vuelo sinfónico" es una creación artística colombiana que se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Tiene como propósito rendir homenaje a las mujeres víctimas de violencia, utilizando la música, la poesía y la tradición para transformar el dolor en una experiencia sinfónica que conecte con la identidad nacional, según información divulgada por el teatro y en el comunicado oficial de los organizadores.

¿Quiénes participan en "El vuelo sinfónico" y qué papel cumplen las agrupaciones musicales?

En "El vuelo sinfónico" participan artistas como Martina La Peligrosa, María Cristina Plata, Aida Bossa y Lucio Feuillet. Además, la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá y el Tinkuy Ensamble Vocal con su Escuela de Formación acompañan el evento, fusionando voces e instrumentos para potenciar el mensaje de homenaje y memoria que atraviesa toda la producción, según información citada en el comunicado de prensa y declaraciones de los propios artistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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