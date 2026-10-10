Por: Portal Bogotá

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Este domingo 11 de octubre de 2026, Bogotá enfrenta condiciones climáticas particulares, que fueron detalladas en el más reciente reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), de acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La entidad distrital indicó que, durante la madrugada, la ciudad experimentará nubosidad variada y tiempo seco, con una temperatura mínima aproximada de 10 grados Celsius. Este panorama puede indicar un inicio de jornada fresco, por lo que quienes deban salir temprano deben prepararse para el frío característico de la capital colombiana.

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El pronóstico destaca que, en la mañana, se espera nubosidad abundante acompañada de lloviznas o lluvias ligeras persistentes en localidades como Usaquén, Engativá, Suba, Fontibón y Ciudad Bolívar. En el resto de Bogotá, pueden presentarse lluvias esporádicas, lo cual sugiere que las condiciones climáticas variarán considerablemente según el sector. Ante esta situación, la recomendación es estar atentos y programar las actividades diarias tomando en cuenta estos posibles cambios.

El contexto de este pronóstico se enmarca en una temporada donde las lluvias de octubre y noviembre no serían suficientes para la recuperación de las cuencas, según un artículo citado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR Cundinamarca). Esta situación resalta la importancia de aprovechar al máximo las lluvias actuales como última opción para el almacenamiento de agua, teniendo en cuenta el impacto que pudiera tener un déficit hídrico en la región.

Para aquellos que desean consultar en tiempo real las precipitaciones en la ciudad, el acceso a la información es más sencillo gracias a la plataforma 'Mapas Bogotá'. Para verificar el estado de las lluvias, se debe ingresar al sitio web mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, elegir el apartado “Otros mapas” y luego la opción “Lluvias”. Posteriormente, es posible buscar una dirección específica para ver si existen lluvias en ese lugar. Este recurso digital facilita la planeación y permite conocer en detalle el estado del clima en el punto de interés.

Adicionalmente, el pronóstico del Distrito puede consultarse en el Sistema Alerta Bogotá (SAB), disponible en línea para todos los ciudadanos. Estas herramientas, respaldadas por las entidades oficiales, son fuente confiable para mantenerse informado acerca de los cambios climáticos en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima para Bogotá usando Mapas Bogotá?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Mapas Bogotá, usted debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, buscar la opción “Otros mapas” y elegir “Lluvias”. Luego, digite la dirección que desea consultar y, una vez seleccionada por el sistema, podrá visualizar si en ese sector específico hay lluvias o no. Esta plataforma le permite revisar el estado del clima desde dispositivos como celular, tablet o computador.

¿Qué información climática proporciona el IDIGER sobre Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ofrece reportes detallados sobre las condiciones meteorológicas de Bogotá, indicando aspectos como temperatura mínima, presencia de nubosidad y posibles lluvias en diferentes sectores. Estos reportes son herramientas esenciales para anticiparse a eventos climáticos y organizar las actividades diarias de acuerdo con el estado del clima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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