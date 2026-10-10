Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de actividades recreativas y deportivas en su emblemática Ciclovía, un espacio gestionado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y considerado el parque lineal más grande de la capital, según información oficial del IDRD y de la Alcaldía de Bogotá. Este domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre de 2026, residentes y turistas podrán disfrutar de recorridos gratuitos por las principales vías de la ciudad, habilitadas de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., promoviendo la movilidad sostenible y el uso responsable del espacio público.

Sigue a PULZO en Discover

Durante estos días, la Ciclovía ofrecerá acceso a 141,46 kilómetros de vías interconectadas, pensadas para todas las edades y gustos. Entre las actividades destacadas se encuentran clases grupales, puntos de salud, jornadas de vacunación y educación en salud pública, entre otras iniciativas oficiales que buscan mejorar tanto la salud física como mental de los asistentes. Las actividades recreativas incluyen prácticas alternativas como el pickleball y el fútbol tenis, ubicadas en sitios estratégicos como la carrera novena con calle 116. Adicionalmente, se contará con la presencia de servidores sociales en servicio social estudiantil, denominados guardianes y guardianas, encargados de orientar y colaborar a quienes asistan.

El programa ‘Bogotá en Forma’ tendrá puntos de encuentro en lugares como el Parque Nacional y el Parque Santander sobre la carrera séptima, así como en la avenida Boyacá con calle 152. Se suman a la oferta educativa la Escuela de la Bicicleta y jornadas de tamizaje para sífilis, VIH y hepatitis B, dirigidas a mayores de 14 años, ubicadas en sitios como la avenida Boyacá con calle 12b y la carrera séptima con calle 60. También, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS) instalará puntos ‘Cuídate y sé feliz’ para brindar consultas rápidas de salud a los participantes.

Cabe resaltar que, debido a la realización de Rock al Parque el mismo fin de semana, algunas vías estarán cerradas entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m. en la carrera 60 entre calles 53 y 66b y la calle 66b entre carrera 60 y 58. Las marcas comerciales también participarán con activaciones, stands y actividades para toda la familia y los animales de compañía.

El IDRD recuerda a la ciudadanía que el personal autorizado no solicita bienes personales ni persuade a los usuarios para desplazarse a otros lugares. Se recomienda siempre verificar la identidad de quienes porten prendas oficiales y estén ofreciendo servicios o productos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales que ofrece la Ciclovía de Bogotá este 11 y 12 de octubre de 2026?

Durante el domingo 11 y el lunes festivo 12 de octubre de 2026, la Ciclovía de Bogotá ofrecerá recorridos gratuitos en un circuito de 141,46 kilómetros, clases de ejercicio grupales, actividades de salud y bienestar, deportes alternativos como pickleball y fútbol tenis, jornadas de tamizaje para infecciones de transmisión sexual, espacios para niños y familias, puntos de orientación de guardianes y actividades especiales relacionadas con marcas que tendrán apuestas recreativas y de bienestar animal.

¿Qué recomendaciones de seguridad deben seguir los asistentes de la Ciclovía de Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) sugiere a los participantes no entregar pertenencias personales ni dejarse persuadir por personas desconocidas, además de verificar siempre la identidad de quienes lleven prendas institucionales. Se recuerda que ningún miembro del equipo oficial solicita prestados objetos como bicicletas ni realiza solicitudes fuera del ámbito autorizado, resguardando así la seguridad de quienes disfrutan del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z