Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Equipo Bogotá fue homenajeado tras su destacada participación en los XIII Juegos Suramericanos de Santafé, Argentina 2026, donde logró consolidarse como referente deportivo tanto en Colombia como en América Latina. De acuerdo con información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la delegación regresó a Bogotá y fue recibida con honores en la Plaza de los Artesanos, escenario donde la ciudad expresó su orgullo y gratitud hacia los atletas.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la competencia, el Equipo Bogotá sumó un total de 50 medallas: 18 de oro, 18 de plata y 14 de bronce, cifra que la posicionó como la segunda delegación regional con más logros del certamen. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD, esta cosecha medallística fue resultado del compromiso, la disciplina y el esfuerzo demostrado por los representantes del Distrito Capital, quienes se perfilan como figuras emergentes en sus disciplinas, mirando ya hacia los Juegos Panamericanos y Nacionales de 2027.

Daniel García Cañón, director del IDRD, expresó en el homenaje: “Es una gran alegría reunirnos para recibirlos y celebrar lo que hicieron en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Hoy queremos mirarlos a los ojos y decirles gracias. Bogotá se siente orgullosa de ustedes, porque fueron 70 deportistas, ganaron 50 medallas, de ellas 18 de oro, 18 de plata y 14 de bronce, más de una cuarta parte de lo que consiguió Colombia”.

El evento contó con la presencia de reconocidos medallistas como Ronal Longa, Lina Licona, Mayra Gaviria, Luna Pabón, Luis Rincón, Isabella Forero, Johan Caicedo, Cristian Ávila, Daniel Pacheco, Diego Giraldo y Felipe Álvarez, junto con otros destacados atletas. El director del IDRD recalcó la importancia de la perseverancia y el aprendizaje continuo, asegurando que tanto quienes subieron al podio como quienes no obtuvieron medalla fueron reconocidos por su dedicación y por el camino que recorren en el deporte.

Ronal Longa, velocista y récord suramericano en los 100 metros planos, agradeció el acompañamiento de la Administración distrital y subrayó lo gratificante que es recibir el reconocimiento junto a sus compañeros. Por su parte, Isabella Forero, medalla de plata en tiro con arco, resaltó el alto nivel de exigencia y las condiciones climáticas adversas, pero mostró satisfacción con los resultados y valoró el apoyo institucional desde el IDRD.

De acuerdo con el IDRD, la entidad se compromete a continuar apoyando a los deportistas mediante planificación, recursos y ciencia aplicada al deporte, en preparación para enfrentar los desafíos de los próximos años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el desempeño del Equipo Bogotá en los Juegos Suramericanos 2026?

El Equipo Bogotá logró una cosecha de 50 medallas durante los XIII Juegos Suramericanos de Santafé, Argentina 2026, repartidas en 18 de oro, 18 de plata y 14 de bronce, según información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Este resultado les ubicó como la segunda delegación regional más destacada del evento, consolidando su posición dentro del panorama deportivo nacional e internacional.

¿Qué apoyos brinda el IDRD a los deportistas del Equipo Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) acompaña a los atletas a través de planificación, recursos y ciencia aplicada al deporte, además de un equipo humano que fortalece su proceso de preparación. Este acompañamiento resulta fundamental para que los deportistas estén listos para los retos venideros, especialmente de cara a los Juegos Panamericanos y Nacionales de 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.