Mauricio Pochettino protagonizó un curioso momento durante una conferencia de prensa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El técnico argentino hablaba sobre las posibles consecuencias para el Manchester City por las acusaciones relacionadas con el incumplimiento de las reglas financieras de la Premier League, cuando se quedó buscando una palabra en español.

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“Cualquier, cualquier… punishment, ¿cómo se dice punishment? Castigo”, dijo Pochettino antes de continuar con su respuesta.

El momento llamó la atención porque el entrenador, nacido en Argentina, estaba hablando en español y terminó recurriendo al inglés para encontrar la palabra que quería utilizar.

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Las redes sociales, por supuesto, no dejaron pasar el detalle.

Flaco naciste en Santa Fe como te vas a olvidar de hablar en español pic.twitter.com/hLh8VZ6a7z — Expe (@Expefutbol) September 29, 2026

Lo curioso: ya le había pasado con la misma palabra

Lo más llamativo es que no es la primera vez que Pochettino tiene este pequeño bloqueo con ‘punishment’.

El pasado 6 de julio, después de un partido de la Selección de Estados Unidos en Seattle, el entrenador vivió prácticamente la misma situación durante otra conferencia de prensa.

En aquella ocasión también estaba respondiendo en español cuando utilizó ‘punishment’ y tuvo que detenerse para recordar cómo se decía en su idioma.

Casi tres meses después, la historia se repitió con la misma palabra. La coincidencia fue suficiente para que algunos usuarios recuperaran el video anterior y compararan ambos momentos.

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Las redes se burlaron del técnico argentino

La repetición del episodio provocó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios bromearon con el hecho de que Pochettino lleve tantos años trabajando en ambientes predominantemente angloparlantes y haya terminado incorporando expresiones en inglés a su manera de hablar.

“Flaco, naciste en Santa Fe, ¿cómo te vas a olvidar de hablar en español?”, escribió uno de los usuarios que reaccionó al momento.

Pochettino ha desarrollado buena parte de su carrera como entrenador fuera de Argentina. Southampton, Tottenham y Chelsea hicieron parte de su recorrido en Inglaterra antes de asumir como técnico de la Selección de Estados Unidos.

Eso podría explicar que algunas palabras en inglés aparezcan con naturalidad durante sus intervenciones, aunque lo que convirtió el episodio en motivo de burla fue que la palabra problemática fuera exactamente la misma que ya le había costado recordar en julio.

Así, ‘punishment’ parece haberse convertido en la palabra que más trabajo le da encontrar en español al entrenador argentino.

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