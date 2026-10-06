La presencia de chigüiros en Nordelta, una de las urbanizaciones privadas más conocidas de Argentina, volvió a causar polémica después de que se difundieran videos en los que un vecino aparentemente dispara hacia los animales.

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Las imágenes fueron divulgadas por el grupo proteccionista ‘La Voz de los Carpinchos’, que aseguró que el hecho ocurrió el pasado 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, dentro de Nordelta, en Tigre.

En uno de los videos, que dura apenas unos segundos, se observa a un hombre caminando cerca de su propiedad mientras hace varios disparos hacia el sector del lago.

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En otra grabación se escuchan nuevas detonaciones mientras el hombre permanece en los alrededores de la vivienda. En las imágenes se alcanza a observar al menos un chigüiro cerca de la zona hacia la que aparentemente fueron dirigidos los disparos.

Vecinos denunciaron el caso y allanaron la vivienda

El episodio fue denunciado ante las autoridades y terminó con un procedimiento en la vivienda del hombre señalado.

La Asociación Vecinal Nordelta informó que fueron residentes del sector quienes alertaron inicialmente sobre lo ocurrido y presentaron la denuncia correspondiente.

Según la organización, la denuncia penal fue radicada el 18 de septiembre para que la justicia investigue el caso, debido a que el hecho podría exceder las normas internas de convivencia de la urbanización.

Este lunes, de acuerdo con fuentes policiales citadas por medios argentinos, se adelantó un allanamiento en la vivienda del acusado.

Por ahora, corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió exactamente y establecer las eventuales responsabilidades por los hechos registrados.

La polémica por los chigüiros en Nordelta lleva años

El caso se suma a una discusión que lleva varios años en Nordelta debido a la presencia de estos animales dentro de la urbanización.

Los chigüiros comenzaron a ganar especial protagonismo durante la pandemia, cuando las imágenes de grupos de estos animales recorriendo las calles internas se hicieron virales.

El conflicto también ha enfrentado en distintos momentos a residentes, organizaciones proteccionistas y autoridades por las medidas que deben adoptarse para proteger tanto a los animales como a las personas.

A comienzos de 2026, incluso se hizo un operativo de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires para trasladar algunos ejemplares que se encontraban en una zona considerada de riesgo.

La administración de Nordelta había señalado entonces que dentro de la urbanización había cerca de 900 carpinchos, como se les llama en ese país.

Ahora, el video de los disparos volvió a poner el foco sobre la convivencia entre los habitantes de la zona y una población de animales que se convirtió en uno de los símbolos más particulares de Nordelta.

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