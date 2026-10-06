La contratación de Al Hammami por parte de FlyDubai en febrero de 2026 quedó bajo la lupa por la información que, según fuentes citadas por The Wall Street Journal, no habría sido conocida por la aerolínea durante el proceso de selección.

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El punto central estaría en la revisión de antecedentes que adelantó la compañía antes de incorporarlo. De acuerdo con el reporte, FlyDubai sí verificó si existían antecedentes penales, pero ese procedimiento no habría incluido una consulta a las autoridades de Omán sobre su trayectoria profesional.

Esa diferencia en la revisión habría sido determinante, pues la información relacionada con una presunta radicalización de Al Hammami no habría llegado a conocimiento de la empresa durante el proceso de contratación.

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Según las fuentes citadas por el medio estadounidense, la ausencia de esa consulta habría impedido que FlyDubai tuviera acceso a elementos de su historial profesional que posteriormente cobraron relevancia.

El caso pone el foco en los mecanismos utilizados por las aerolíneas para revisar los antecedentes de las personas que buscan incorporarse a sus equipos. En este caso, la compañía habría limitado la verificación a los antecedentes penales y no habría recurrido a las autoridades omaníes para ampliar la información.

Así, uno de los interrogantes alrededor de la contratación de Al Hammami es si una revisión más amplia de su trayectoria habría permitido a FlyDubai conocer previamente la información relacionada con su presunta radicalización.

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