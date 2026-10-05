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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este 5 de octubre el adelanto de las elecciones generales, que ahora tendrán lugar el 29 de noviembre de 2026. Esta medida implica la disolución de las Cortes Generales, el órgano legislativo compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. El anuncio llegó tras un fin de semana de consultas y reflexión interna del mandatario, en medio de crecientes complicaciones para asegurar mayorías en el Congreso y poco después de que se rechazaran, con votos de partidos como el Partido Popular, Vox y Junts, dos decretos claves sobre vivienda impulsados por el Gobierno, según información del propio Ejecutivo.

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Pedro Sánchez, durante su declaración institucional, defendió la conveniencia de volver a consultar a los ciudadanos para lograr un respaldo más contundente en el Parlamento y así superar la fragmentación parlamentaria que ha dificultado la gestión de su Gobierno. El jefe del Ejecutivo reconoció que la legislatura ha estado marcada por la complejidad, la falta de consensos y episodios donde no se han alcanzado mayorías suficientes en temas sensibles, como el acceso a la vivienda.

La vivienda se posicionó como uno de los asuntos más críticos que enfrentó el actual Gobierno. La imposibilidad de aprobar los decretos propuestos tuvo lugar en un contexto tenso, sumado a movilizaciones ciudadanas que exigían soluciones ante la crisis de acceso a la vivienda, de acuerdo con lo reportado por el Gobierno. A pesar del revés legislativo, Sánchez informó que el Consejo de Ministros aprobará nuevamente los decretos rechazados previamente, con la expectativa de que sean sometidos a votación en la Diputación Permanente, reafirmando su compromiso con la agenda social.

En cuanto al calendario electoral, se estableció que la campaña oficial arrancará el 13 de noviembre y que los partidos podrán inscribir sus listas entre el 21 y el 26 de octubre. El proceso, según las reglas electorales, busca dar a los partidos tiempo suficiente para estructurar sus propuestas y candidaturas. De este modo, los ciudadanos podrán decidir en las urnas la composición de las nuevas Cortes Generales el próximo 29 de noviembre, en un contexto de alta expectativa política y social.

¿Por qué Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales en España?

La decisión de adelantar los comicios se produjo tras varios intentos fallidos de Sánchez por conseguir mayorías en el Congreso, especialmente después de que fueran negados dos decretos sobre vivienda. Según explicó el propio presidente, el objetivo es obtener un apoyo parlamentario más amplio que facilite la gobernabilidad y permita avanzar en su programa social.

¿Cuáles son los pasos y fechas clave para las próximas elecciones generales en España?

Después del anuncio del adelanto electoral, los partidos podrán presentar candidaturas entre el 21 y el 26 de octubre, mientras que la campaña oficial comenzará el 13 de noviembre. La cita electoral para elegir la nueva conformación de las Cortes Generales será el domingo 29 de noviembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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