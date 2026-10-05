Terremoto político en el panorama internacional. El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes 5 de octubre la disolución del Parlamento y el consecuente adelanto de las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre. La drástica decisión se toma luego de una profunda crisis institucional desatada por la derrota parlamentaria de dos decretos clave sobre el alquiler de vivienda y una creciente ola de movilización social en las calles del país ibérico.

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Desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez defendió la gestión de su administración a lo largo de la legislatura actual e instó a la ciudadanía a decidir en las urnas el futuro político de España. El mandatario advirtió sobre el dilema de sumarse a una “ola ultraderechista” que busca recortar derechos o mantener al país como un referente de justicia social, apertura y responsabilidad frente a la emergencia climática. Asimismo, reconoció errores propios, señalando que el Ejecutivo no logró cumplir con todos sus ambiciosos objetivos debido a la falta de mayorías sólidas en el legislativo.

El detonante inmediato de esta jugada electoral ocurrió el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó rotundamente dos normativas impulsadas por la coalición de gobierno —formada por el PSOE y Sumar— destinadas a frenar los elevados precios del alquiler. La negativa contó con los votos en contra de la oposición conservadora del Partido Popular, la extrema derecha de Vox y los independentistas catalanes de Junts, socios clave que terminaron dándole la espalda a las iniciativas gubernamentales en un momento sumamente crítico para la estabilidad del Estado.

Paralelamente a la tensión parlamentaria, las calles españolas han sido escenario de masivas protestas, acampadas y manifestaciones, impulsadas en gran medida por la indignación ciudadana tras el desalojo en Madrid de una mujer de 87 años. Estas movilizaciones exigen soluciones reales al derecho a la vivienda digna y el fin de los desahucios para familias en situaciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica.

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Durante su intervención, Sánchez no dudó en arremeter contra la oposición, a la que calificó como “la peor de la historia democrática española”, acusándola de carecer de sentido de Estado y de boicotear sistemáticamente las políticas públicas orientadas a beneficiar a la ciudadanía de a pie. A esto se suman las complejas investigaciones por supuesta corrupción que salpican al Partido Socialista y a círculos familiares directos del propio mandatario.

Con la convocatoria anticipada para noviembre, el Ejecutivo busca configurar una mayoritaria alianza progresista más amplia que le permita “doblegar a las élites” y sortear el complejo escenario global marcado por tensiones climáticas y tecnológicas. Los españoles tienen ahora la palabra en las urnas para definir el rumbo político de la nación.

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