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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español desde 2018 y líder del Partido Socialista, anunció este lunes la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales y llamar a elecciones generales el próximo 29 de noviembre. Este anuncio, realizado desde el Palacio de la Moncloa, sede oficial de la Presidencia en Madrid, responde a una coyuntura política especialmente tensa para su Ejecutivo, de acuerdo con las declaraciones recogidas en el comunicado oficial.

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El motivo inmediato de esta decisión fue el revés sufrido por el gobierno en el Congreso de los Diputados, donde fue rechazado un paquete de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de la vivienda que atraviesa el país. Este fracaso parlamentario puso en evidencia, una vez más, las dificultades de Sánchez y su coalición en minoría para aprobar sus iniciativas legislativas, especialmente en temas sociales sensibles como el acceso a la vivienda.

La crisis se intensificó en medio de una oleada de protestas que estalló tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años convertida en símbolo nacional de este problema habitacional. Abascal debió abandonar la vivienda en la que residió durante setenta años en Madrid, después de que un fondo de inversión adquiriera la propiedad y decidiera aumentar el alquiler en un 275 %. La situación desató fuertes críticas hacia el Ejecutivo por parte de los colectivos sociales y organizaciones ciudadanas, que venían exigiendo desde hace años una respuesta contundente por parte del Estado ante el encarecimiento del alquiler y la precariedad en el acceso a una vivienda digna.

Ante este contexto, la capital española y varias ciudades del país registraron el sábado manifestaciones masivas. Decenas de miles de personas salieron a las calles para demandar soluciones frente a la escalada de precios y los desalojos, en tanto que un numeroso grupo de ciudadanos mantiene una acampada de protesta en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, persiste desde hace más de una semana presionando al gobierno para adoptar reformas en materia de vivienda.

Las elecciones generales inicialmente estaban previstas para 2027, de acuerdo con el calendario regular. Sin embargo, la presión social y la debilidad parlamentaria han adelantado el proceso. Según las últimas encuestas citadas en el texto, el Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición, figura como favorito para ganar los comicios, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que lo obligaría a buscar alianzas, probablemente con el partido de extrema derecha Vox, tercera fuerza en liza.

¿Por qué Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales en España?

El adelanto de las elecciones generales en España, anunciado por Pedro Sánchez, responde fundamentalmente a la crisis política provocada por el rechazo parlamentario de medidas urgentes en materia de vivienda y a la presión social derivada de protestas masivas por el encarecimiento del alquiler y los desalojos, como el caso emblemático de Maricarmen Abascal. La vulnerabilidad del gobierno en minoría y la dificultad para avanzar en su agenda legislativa precipitaron la disolución anticipada del Parlamento.

¿Cuál es el papel del Partido Popular y Vox en las próximas elecciones generales en España?

Las últimas encuestas indican que el Partido Popular (PP) lidera la intención de voto, pero no alcanzaría la mayoría absoluta por sí solo. Esto pone de manifiesto la importancia de posibles alianzas, especialmente con Vox, el partido de extrema derecha y tercera fuerza política, que podría convertirse en un socio necesario para la conformación de un nuevo gobierno tras las elecciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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