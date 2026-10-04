Por: Caracol TV

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Doce personas resultaron heridas tras el derrumbe parcial de un bar en San Vicente de la Sonsierra, pueblo ubicado en la comunidad autónoma de La Rioja, al norte de España. El hecho se produjo cerca de las 5:25 de la madrugada del sábado, cuando el establecimiento, que tenía en ese momento medio centenar de personas en su interior y contaba con permiso de apertura hasta las 6:00 horas, sufrió un colapso inesperado en su estructura, según informó la Guardia Civil de La Rioja.

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De acuerdo con los primeros reportes de la Guardia Civil difundidos en un comunicado oficial, el incidente comenzó con el colapso del suelo del local, lo que posteriormente causó el derrumbe parcial del techo. Las imágenes publicadas por la propia institución muestran el estado en que quedó el interior del establecimiento, con cascotes que atraparon a algunos de los presentes. Al mismo tiempo, se produjo el desplome de una pared en una vivienda vecina, que por fortuna se encontraba vacía en el momento del accidente.

Entre las personas heridas, un hombre presentó una posible fractura en la pierna, así como una herida abierta; los once afectados restantes sufrieron lesiones consideradas leves. El suceso tuvo lugar mientras aún permanecían en el bar cerca de 50 personas, lo que eleva la gravedad de lo ocurrido y resalta la rápida respuesta de los equipos de emergencias en la evacuación y atención a las víctimas.

Tras el accidente, seis de los heridos fueron trasladados al Hospital San Pedro de Logroño, ubicado en la capital regional. Por otra parte, tres personas más fueron llevadas al centro de salud de la cercana localidad de Haro. El resto de lesionados, con heridas menores, recibió atención en el mismo lugar del suceso, detalló la Agencia EFE.

En este contexto, las autoridades inician ahora las investigaciones para determinar con claridad las causas del derrumbe y para verificar si existían condiciones estructurales previas que pudieran haber puesto en riesgo la seguridad de los ocupantes, en un episodio que genera preocupación entre los habitantes de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la causa del derrumbe en el bar de San Vicente de la Sonsierra?

La información suministrada por la Guardia Civil de La Rioja indica que el derrumbe se habría originado por el colapso del suelo del establecimiento, situación que causó luego el desplome parcial del techo. Hasta el momento, no se han mencionado causas ajenas o previas al evento, ni se han detallado problemas estructurales anteriores en el local; la investigación oficial continúa para establecer detalles adicionales.

¿Cuántos heridos hubo en el derrumbe del bar de La Rioja y dónde fueron atendidos?

Según la Agencia EFE y los reportes de la Guardia Civil, el derrumbe dejó un total de doce personas heridas. De ellas, seis debieron ser trasladadas al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, mientras que tres recibieron atención en un centro de salud de Haro. Las personas con lesiones leves fueron auxiliadas directamente en el lugar del accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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