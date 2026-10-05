Por: El Espectador

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Después del cierre de las urnas en Brasil, el escenario político latinoamericano se vio marcado por un notable gesto del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para manifestar su respaldo público a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la derecha en Brasil. De la Espriella, en sus palabras, expresó: "Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. Um grande abraço, amigo Flávio Bolsonaro”. Este mensaje se produjo apenas unas horas después de conocerse que Bolsonaro y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva avanzaban a una segunda vuelta, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), con el 99 % de las mesas escrutadas.

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De acuerdo con el reporte oficial del TSE, Flávio Bolsonaro encabezó la votación con el 47,05 % (56 millones de votos), mientras que Lula alcanzó un 45,14 % (53,8 millones), lo que establece una diferencia de alrededor de 2,3 millones de votos entre ambos. Esta distancia resulta significativa, pero está lejos de los más de diez puntos de ventaja que Bolsonaro llegó a tener en el inicio del conteo. Esto se explica por la entrada de los votos provenientes del nordeste de Brasil, una región identificada como bastión político del Partido de los Trabajadores, el movimiento liderado por Lula.

El contexto electoral se intensifica al observar que Brasil, junto con México, permanece como una de las pocas naciones con gobiernos alineados a la izquierda en Latinoamérica. En esta contienda, el tercer lugar fue ocupado por el escritor Augusto Cury, quien obtuvo el 2,89 % de los votos, es decir, 3,4 millones. El resultado crea un panorama de incertidumbre y competencia, pues el apoyo de quienes respaldaron a Cury será clave en las próximas tres semanas de campaña electoral antes de la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

Este intercambio de apoyos no es nuevo entre los líderes de derecha de la región. Cuando De la Espriella fue elegido presidente el pasado 21 de junio, Flávio Bolsonaro también le envió sus felicitaciones, destacando su agenda política centrada en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas, el combate a la corrupción, la oposición a los aumentos de impuestos y la búsqueda de prosperidad y libertad en América Latina, como se relata en el artículo de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales candidatos en la segunda vuelta presidencial de Brasil?

Los dos candidatos que participarán en la segunda vuelta presidencial de Brasil son Flávio Bolsonaro, representante de la derecha y actual favorito en la primera ronda, y Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente y líder del Partido de los Trabajadores. Ambos se enfrentarán el 25 de octubre, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), con una margen de diferencia de poco más de dos millones de votos.

¿Por qué es relevante el apoyo de Abelardo de la Espriella a Flávio Bolsonaro en el contexto latinoamericano?

El apoyo del presidente colombiano Abelardo de la Espriella a Flávio Bolsonaro adquiere relevancia porque refuerza la alianza y la afinidad política entre los mandatarios de derecha en Latinoamérica, en una coyuntura donde Brasil y México son de los pocos países aún gobernados por la izquierda. Esta manifestación pública tiene impacto tanto en la relación bilateral como en la dinámica ideológica de la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.