Cilia Flores, esposa del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, enfrenta un delicado problema de salud mientras permanece detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York. Así lo aseguró su hijastro Nicolás Maduro Guerra, quien afirmó que la exfuncionaria tiene una condición cardíaca que requiere atención especializada.

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Flores, de 69 años, está procesada en Nueva York junto con Maduro por cargos relacionados con el supuesto transporte de cocaína hacia Estados Unidos. Ambos niegan las acusaciones.

Según Maduro Guerra, su madrastra tiene un “prolapso” en el corazón y necesita una exploración coronaria y una intervención. El hijo del exmandatario aseguró a AFP que la mujer permanece junto a otras 40 reclusas y que las condiciones de la prisión no serían adecuadas para su recuperación después del procedimiento.

Los abogados de Flores habían solicitado que se le concediera prisión domiciliaria para que pudiera recibir tratamiento médico, pero la petición fue rechazada.

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De acuerdo con sus abogados, Flores toma cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren estudios y una posible intervención.

Maduro Guerra también afirmó que su madrastra comenzó a sufrir problemas de presión arterial después del 3 de enero, fecha en la que una operación de fuerzas estadounidenses terminó con la captura de Maduro y Flores.

El hijo del exmandatario añadió que Flores, quien padece asma, tuvo además dificultades respiratorias después de que las autoridades penitenciarias utilizaran gas pimienta para controlar una pelea entre dos mujeres dentro de la cárcel.

La Fiscalía de Estados Unidos, sin embargo, se opuso recientemente a que Flores recuperara la libertad antes del juicio. El 23 de septiembre, los fiscales argumentaron que representa un “riesgo extremo de fuga” y un peligro para otras personas y para la comunidad.

El juicio contra Flores y Maduro está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

¿De qué acusan a Cilia Flores y Nicolás Maduro?

La pareja enfrenta cargos en Estados Unidos por su presunta participación en una operación para transportar toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Ambos han rechazado las acusaciones.

Flores fue presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general de Venezuela y fue una figura cercana al gobierno de Maduro.

Su familia también estuvo relacionada con un caso de narcotráfico: sus sobrinos Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores fueron condenados en Estados Unidos a 18 años de prisión en 2017 por delitos relacionados con cocaína. Ambos fueron liberados en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros durante el gobierno de Joe Biden.

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