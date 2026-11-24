Egan Bernal seguirá ligado al Netcompany Ineos y continuará su carrera en el equipo británico, luego de llegar a un acuerdo para renovar su contrato. El anuncio se conoció este martes y despejó las dudas que habían surgido en Europa sobre un posible retiro prematuro del ciclista colombiano, quien a sus 29 años busca seguir compitiendo al máximo nivel.

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La escuadra confirmó la noticia a través de un comunicado en el que destacó la trayectoria del corredor de Zipaquirá y su aporte desde que llegó a la formación en 2018. “Es un campeón en todos los sentidos de la palabra”, señaló el equipo, que también recordó los dos títulos de Grandes Vueltas que consiguió con sus colores.

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Bernal se mostró satisfecho por continuar en la escuadra que impulsó su carrera internacional y con la que alcanzó los mayores logros de su trayectoria deportiva. En 2019 conquistó el Tour de Francia y dos años después se quedó con el Giro de Italia, resultados que lo consolidaron entre los referentes del ciclismo colombiano.

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“Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores y en los más difíciles momentos de mi carrera. Después de un descanso para recargar energías, regreso con la mente despejada y con muchas ganas de construir la próxima temporada con el equipo”, expresó el pedalista en el anuncio oficial.

El colombiano también dejó claro que mantiene la intención de seguir compitiendo y aportar a los objetivos de la formación británica. “Sé de lo que soy capaz y sigo creyendo que tengo mucho que ofrecer. Quiero disfrutar de las carreras y ayudar a este grupo a lograr algo especial en las próximas temporadas”, agregó.

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Por su parte, Geraint Thomas, exciclista y actual director de carreras del Ineos, destacó la importancia de mantener a Bernal en la plantilla. El británico recordó el proceso de recuperación del zipaquireño y resaltó su influencia sobre los corredores más jóvenes. “Egan es una pieza fundamental de este equipo. Su recuperación y sus logros desde entonces son increíbles. Es un campeón en toda regla”, afirmó. Thomas también aseguró que los nuevos integrantes pueden aprender de su determinación y de su comportamiento dentro y fuera de la bicicleta, y celebró que continúe en el proyecto.

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