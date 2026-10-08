En una jornada sorpresiva para el deporte, Egan Bernal emitió un comunicado oficial para compartir reflexiones personales y profesionales sobre su presente deportivo en el ciclismo internacional.

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El campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia abordó las inquietudes sobre su permanencia en la alta competencia mediante una carta pública publicada en su cuenta persona de Instagram.

En primer lugar, el corredor zipaquireño precisó la vigencia de su vínculo contractual y sus planes inmediatos con su escuadra profesional.

“Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”, reveló.

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El ciclista expresó un balance de su trayectoria, destacando los triunfos y los momentos complejos superados a lo largo de su carrera sobre las bielas, en medio de los rumores de un retiro de Bernal del deporte.

“Después de tantos años dedicados al ciclismo, siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida, tanto como ciclista como persona”.

En el mensaje, el deportista valoró los logros alcanzados y el esfuerzo invertido en cada una de las competencias disputadas en territorio europeo.

“He hecho sacrificios que nunca imaginé, he ganado carreras que alguna vez parecían sueños imposibles, he vivido momentos increíbles y también otros muy difíciles”, recordó.

El corredor afirmó sentir satisfacción personal al mirar atrás y revisar cada uno de los capítulos vividos en el ciclismo de máximo nivel.

“Pero hoy puedo mirar atrás con tranquilidad, orgulloso de todo lo que he hecho y conseguido, sin arrepentirme de nada”.

Bernal explicó cómo ha cambiado su perspectiva sobre el deporte profesional, priorizando el disfrute del proceso por encima de la simple acumulación de trofeos.

“Con el tiempo también he aprendido que este deporte no se trata solamente de resultados, victorias o sacrificios”.

El escarabajo remarcó que la motivación resulta clave para mantenerse activo en las rutas más exigentes del calendario ciclístico mundial. “También se trata de disfrutar el camino y de encontrar la motivación para seguir haciendo lo que uno ama”, afirmó.

El pedalista detalló las razones que lo llevaron a pausar sus actividades competitivas tras su participación en la ronda francesa del presente año. “Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia”, anunció.

Bernal argumentó que el desgaste de la competición requería un cese temporal para recuperar la calma interior y el equilibrio físico en 2026.

“Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”, aclaró.

Asimismo, confirmó que existe total respaldo por parte de los directivos del equipo y de su entorno cercano para gestionar este periodo de descanso. “He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página”.

El ciclista enfatizó que la prioridad actual radica en tomarse el tiempo necesario para proyectar sus próximos compromisos deportivos en el lote internacional. “Quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”.

Respecto a lo que vendrá en los años venideros, el referente del ciclismo colombiano prefirió mantener la calma sin apresurar definiciones categóricas.

“No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento”.

No obstante, dejó claro el nivel de exigencia que mantendrá mientras permanezca en la actividad profesional dentro de la categoría WorldTour.

“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar”.

Bernal reiteró que su meta no se limita a figurar en las planillas de salida, sino a pelear en los puestos de vanguardia.

“No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”.

El colombiano concluyó su mensaje señalando que abordará el futuro con serenidad, enfocándose en vivir plenamente su presente personal.

“Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar”, sentenció.

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